BASTIDORES DA TV

Como os filmes da 'Sessão da Tarde' são escolhidos? Globo revela segredo por trás da programação

Muito além da nostalgia, a seleção dos filmes envolve dados, planejamento estratégico e até o noticiário do momento

A Sessão da Tarde se tornou uma tradição nas tardes da televisão brasileira desde 1974, conquistando gerações com clássicos como "Curtindo a Vida Adoidado", "A Lagoa Azul" e tantas outras produções que se tornaram queridinhas do público. Mas engana-se quem pensa que a escolha dos filmes exibidos é feita de forma aleatória ou baseada apenas na popularidade. >

A definição da programação passa por uma série de etapas que envolvem tanto análise de dados quanto sensibilidade humana. A equipe responsável trabalha com um amplo catálogo de filmes, todos categorizados por temas e gêneros. A partir dessas informações, são geradas listas cruzadas com pesquisas de audiência e comportamento do público. Apesar do uso de algoritmos e estatísticas, o processo continua sendo guiado por curadores.>

O cronograma é estruturado em diferentes momentos:

Além disso, o contexto também pesa. A época do ano influencia diretamente na escolha. No início do ano, as produções com mensagens inspiradoras ou comédias leves ganham espaço. Julho, por exemplo, é voltado para o público infantil e familiar, já que muitos pais e crianças estão em casa durante as férias escolares. Abril e agosto, por sua vez, são períodos mais “ousados” e permitem exibições de títulos diferentes ou recém-adquiridos.>