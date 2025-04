VEJA

Vídeo de Cauã Reymond ironizando atuação de Glória Pires viraliza após polêmicas

Ator vive momento de crise com colegas de elenco

Em meio às turbulências dos bastidores de Vale Tudo, Cauã Reymond voltou a ser assunto nas redes — mas, desta vez, o motivo é mais leve. Um vídeo antigo, no qual o ator brinca com a técnica de atuação de Glória Pires, voltou a viralizar nas redes sociais.>

“Licença, eu tava querendo falar uma coisa com você... Tô achando a sua técnica fraca”, diz ele, com cara de quem não quer polêmica. Glória, no auge da elegância, devolve com naturalidade: “Você tá?”. E ainda completa o deboche com classe: “Não quer me dar umas aulas?”>