CRISE

De galã a vilão? Cauã Reymond vira alvo de denúncias graves nos bastidores da Globo após polêmicas

Relatos apontam que o clima entre o ator e colegas de elenco em Vale Tudo chegou ao limite após sucessivas atitudes consideradas abusivas e desrespeitosas nos bastidores

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de abril de 2025 às 15:06

Cauã Reymond Crédito: Reprodução

As tensões nos bastidores da novela Vale Tudo ganharam novos contornos após um desentendimento entre Cauã Reymond e Bella Campos vir à tona. Segundo apuração da colunista Carla Bittencourt, esse episódio foi apenas a ponta do iceberg de uma série de comportamentos considerados problemáticos por colegas de trabalho do ator. Fontes próximas à produção relataram que Cauã tem fama de ser controlador, desrespeitoso e de causar instabilidade nos sets. >

Entre as atitudes que geram desconforto estão a recusa em manter contato visual durante as cenas, imposições sobre o ritmo das gravações e até interferências nas decisões da direção. Além disso, Cauã frequentemente exige refações quando não está satisfeito com seu desempenho, sem consultar os diretores. No caso de Bella Campos, a atriz teria sido alvo de comentários invasivos e de uma postura autoritária por parte do colega, que justificava suas exigências com a alegação de ser mais experiente.>

Relatos apontam ainda que o ator costuma desmerecer o trabalho alheio, soltando piadas sobre projetos de colegas com baixa audiência ou pouca bilheteria. Humberto Carrão, Renato Góes e Júlio Andrade já teriam demonstrado incômodo com esse tipo de provocação.>

A situação se agrava quando se trata das cenas com atrizes. Há denúncias sobre a maneira com que Cauã se comporta em gravações mais íntimas: uso inadequado da língua em beijos técnicos, puxões de cabelo e toques excessivos. Bella Campos teria reclamado também de falta de higiene, sendo repreendida com uma resposta machista e debochada.>

Outras atrizes, como Isis Valverde, Adriana Esteves, Andréia Horta, Bárbara Reis e Débora Falabella, já teriam feito queixas semelhantes, que até então eram resolvidas internamente pela TV Globo. Desta vez, no entanto, a crise ultrapassou os bastidores. Bella Campos, ao ser pressionada a amenizar publicamente o atrito, se recusou. Segundo ela, quem deve se retratar é o próprio Cauã.>