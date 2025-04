'MISOGINA E MACHISMO'

Mariana Goldfarb alfineta Cauã Reymond após polêmicas nos bastidores da Globo: 'Eu avisei!'

Ex-esposa do ator, modelo desabafa nas redes sociais e comenta as acusações contra o galã de Vale Tudo

Mariana Goldfarb , ex-esposa de Cauã Reymond , voltou a se pronunciar nas redes sociais em meio às recentes polêmicas envolvendo o ator. Em um story publicado em seu perfil no Instagram, a modelo deixou uma mensagem enigmática, mas que foi interpretada por muitos seguidores como uma indireta direta ao ex-marido, que está no centro de uma crise nos bastidores da TV Globo . >

“Tudo que eu falei sobre misoginia, violência, machismo… está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote”, escreveu Mariana, em meio aos rumores de tensão entre Cauã e a atriz Bella Campos, com quem contracena no remake de Vale Tudo.>

Recentemente, Mariana também emocionou seguidores ao agradecer pelo apoio recebido após relatos de traumas vividos em uma relação abusiva. “Queria agradecer a todas vocês que mandaram mensagem, com muito carinho, com muito afeto, com muito amor. Eu amei. Eu recebi daqui. Então, quero agradecer pela rede de apoio. É incrível receber tudo isso de vocês. Isso me alimenta, me conforta, deixa quentinho”, declarou a modelo nos Stories.>