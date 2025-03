DIVÓRCIO

Mariana Goldfarb revela desafios após separação de Cauã Reymond: 'Estado depressivo'

Modelo abre o coração sobre fase difícil após divórcio e como buscou apoio em diferentes crenças e terapias

A modelo e influenciadora Mariana Goldfarb compartilhou detalhes inéditos sobre o fim do casamento com o ator Cauã Reymond. Em entrevista ao podcast Almas Peregrinas, ela revelou que enfrentou um período de intensa tristeza após o divórcio, descrevendo a experiência como um momento de profunda transformação pessoal. >

"Eu me separei há um ano e meio. Acho que no ano passado eu tive um processo de estado depressivo. Eu não chamo de depressão, mas eu passei por tristezas muito, muito profundas", revelou Mariana, destacando os desafios emocionais que viveu nesse período.>

A modelo também contou que as atividades do dia a dia se tornaram extremamente difíceis. "Sair do quarto era difícil, malhar parecia uma coisa quase impossível de ser feita. A gente se cobra para estar bem, linda, feliz, mas a gente tem o direito de se sentir mal", desabafou.>