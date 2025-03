SAÚDE

Duda Guerra, namorada de Benício Huck, é hospitalizada após fortes dores de cabeça e atualiza estado de saúde

Influenciadora de 16 anos passou mal na escola e precisou ser medicada no hospital

Horas depois, Duda usou as redes sociais para tranquilizar os seguidores sobre seu estado de saúde. “Oi, meus amores. Só pra deixar vocês tranquilos, eu cheguei em casa já. Tomei três remédios na veia no hospital, fiz uma tomografia, mas deu tudo normal”, contou nos stories do Instagram.>

Mesmo ainda sob efeito da medicação, a influenciadora demonstrou preocupação com os estudos, já que tem uma série de provas marcadas para o fim de semana. No TikTok, compartilhou um vídeo relatando o episódio: “Eu, em plena quinta-feira no hospital tomando remédio na veia e indo fazer tomografia (tenho prova/simulado de todas as matérias no sábado)”, lamentou.>