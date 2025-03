DENÚNCIA GRAVE

Otávio Mesquita nega acusação de estupro feita por ex-assistente de palco do 'The Noite'

Apresentador afirma que ato foi uma "brincadeira combinada"; Juliana Oliveira levou o caso ao Ministério Público

O apresentador Otávio Mesquita se pronunciou sobre a acusação de estupro feita pela comediante Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do programa "The Noite", do SBT. Em entrevista à Folha de S. Paulo, Mesquita negou as alegações e disse que a situação ocorreu dentro de um contexto de humor previamente combinado. >