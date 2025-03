VIAGEM EM FAMÍLIA

Terremoto na Tailândia: Filhos de Bell Marques tranquilizam fãs após tremor na Ásia

Cantor e seus familiares estão em segurança e se manifestam nas redes sociais após abalo que deixou mortos e desaparecidos

Heider Sacramento

Publicado em 28 de março de 2025 às 08:26

Bell Marques e família desembarcaram na Tailândia para curtir férias Crédito: Reprodução/Instagram

De férias na Tailândia, o cantor Bell Marques, sua esposa Aninha, os filhos Rafa e Pipo Marques e as noras Pati Guerra e Mari Gonzalez usaram as redes sociais para tranquilizar os fãs após um terremoto atingir a região. Muitos seguidores ficaram preocupados com a segurança da família diante da tragédia. >

"Estamos bem, gente! Recebendo muitas mensagens sobre o terremoto em Bangkok, mas aqui, graças a Deus, não sentimos nenhum tremor", escreveu Rafa Marques, filho do artista. A nora do cantor, Pati Guerra, também reforçou o recado, acalmando os seguidores.>

Rafa Marques, filho do artista, se manifestou nos storys Crédito: Reprodução/Instagram

O terremoto, de magnitude 7,7, teve epicentro em Mianmar e ocorreu nesta sexta-feira (28), no horário local – madrugada no Brasil. Os tremores foram sentidos na China e na Tailândia, resultando no desabamento de um prédio em construção e deixando ao menos três mortos e dezenas de desaparecidos. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a região central de Mianmar sofreu "danos significativos", com pontes colapsadas e edifícios destruídos em pelo menos cinco cidades.>

Viagem em família e celebração especial>

A viagem de Bell Marques à Tailândia também teve um motivo especial: celebrar os 44 anos de casamento com Aninha. O casal embarcou para o destino paradisíaco no dia 20 de março, acompanhado dos filhos e das noras, após mais de 24 horas de viagem com escalas em São Paulo e Dubai.>

Hospedados no luxuoso hotel Mandarin Oriental, a família compartilhou momentos especiais nas redes sociais. Bell surpreendeu Aninha com uma homenagem romântica, decorando o quarto com pétalas de flores formando a palavra "Love", corações e o número "44", em referência ao aniversário de casamento.>