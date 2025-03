QUE FASE

Mari Gonzalez e Pipo Marques passam perrengue na Tailândia após suplemento 'explodir' na mala

Ex-BBB gargalhou ao contar sobre a situação

Nem só de luxo vivem Mari Gonzalez e Pipo Marques. O casal, que está na Tailândia para uma viagem em família, viveu um perrengue nada chique com a mala. Um suplemento em pó vazou e sujou boa parte das roupas do cantor.>

Em seguida, Pipo explicou que o pó era um suplemento de sabor chocolate, que ele levou para a viagem, sem verificar se o pote estava devidamente fechado. As roupas do cantor foram para a lavanderia do hotel, que as devolveu limpas cerca de 5 horas depois.>