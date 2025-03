SUSTO!

Atriz da Globo é atacada por cinco cães durante gravação e relata desespero: 'Eu não conseguia sair'

Estrela de 'Vai Na Fé' acabou indo parar na emergência

A atriz Leticia Salles, que recentemente interpretou a personagem Érika, em “Vai na Fé”, tomou um grande susto nesta quinta (20). A artista foi atacada por cinco cachorros de rua enquanto gravava uma cena de corrida no Rio de Janeiro. Pelas redes sociais, ela, que também viveu a versão jovem de Filó no remake de “Pantanal”, desabafou com os seguidores.>

Leticia exibiu a coxa e mostrou que estava cheia de hematomas e marcas de mordida. O short dela chegou a rasgar. “Eu simplesmente fui fazer uma gravação hoje correndo na Praça de Araçatiba, aqui em Maricá. Do nada, isso nunca aconteceu comigo… Do nada, 5 cachorros de rua enormes me atacaram, me morderam e eu não conseguia sair. Eu não sabia se parava para eles me morderem ou se eu continuava correndo e eles iam atrás de mim. Bom, acabou que eu parei na emergência para tomar vacina antirrábica e fazer curativo. Olha, cara…”, disse Letícia.>