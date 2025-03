SUCESSO DE AUDIÊNCIA

'Beleza Fatal' chega ao fim: Último capítulo promete reviravoltas, vingança e muita emoção

Beleza Fatal, a novela que se tornou um fenômeno nacional: Saiba quando e onde assistir o último capítulo

Depois de meses de suspense, traições e reviravoltas, "Beleza Fatal" chega ao seu aguardado capítulo final nesta sexta-feira (21), às 20h, no catálogo de streaming da Max. A novela, escrita por Raphael Montes, se tornou um fenômeno nacional, conquistando milhares de fãs – os famosos "Lolovers" – e gerando uma onda de teorias sobre o desfecho da trama. >

Ver essa foto no Instagram

Capítulo final: O que esperar?

"Assistam, espero que gostem, não queiram me matar. É um final de novela, mas do meu jeitinho. Tem morte, casamento, tem de tudo.">

- Quem sairá vitorioso no duelo entre Lola e Sofia?>

- O mistério do assassinato de Benjamin (Caio Blat) será finalmente resolvido?>

A mudança de data para a exibição do episódio final – inicialmente previsto para a última segunda-feira (17) – foi uma estratégia da Max para evitar vazamentos e manter a surpresa até o último momento.>

Beleza Fatal terá uma 2ª temporada?

Com o sucesso estrondoso da novela, os fãs já começaram a pedir uma segunda temporada. Mas, segundo Raphael Montes, a história tem um final planejado e bem amarrado. O autor acredita que dar um desfecho definitivo às tramas é essencial para que novas histórias possam surgir:>

Mesmo assim, Montes não descarta completamente a ideia de uma continuação no futuro: "Nunca diga nunca.">

Fenômeno de audiência

O sucesso de "Beleza Fatal" é um exemplo de que as novelas brasileiras ainda têm força para movimentar o público. Com um elenco estrelado, uma trama intensa e personagens marcantes, a produção conseguiu resgatar o melhor dos clássicos do gênero, adicionando uma pegada moderna e ágil. Nas redes sociais, os fãs já estão em clima de despedida, postando memes e relembrando os momentos mais icônicos da novela.>