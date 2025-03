NOVA ESTRATÉGIA

Capítulo final de Beleza Fatal será exibido ao vivo para evitar spoilers; entenda

Max mudou a estratégia de exibição do final novela para o dia 21 de março

A exibição com horário marcado é uma estratégia clássica da TV aberta, mas que vem sendo utilizada nas plataformas para liberar capítulos decisivos, como foi em Verdades Secretas 2 (2021) e Todas as Flores (2022) na Globoplay. Outras séries internacionais da Max também já usam essa tática, como The White Lotus (2021) e Succession (2018). >

“Tem coisa mais brasileira que sentar com todo mundo junto pra ver o final de um novelão, my loves? Não, né? Vocês pediram e eu ouvi!", escreveu a Max no anúncio do Instagram. >