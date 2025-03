TV

Qual filme vai passar na 'Sessão da Tarde' nesta sexta (21/3)?

Obra escolhida faz homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down

A Sessão da Tarde, tradicional faixa de filmes da TV Globo, traz nesta sexta-feira (21) o filme O Falcão Manteiga de Amendoim . A escolha é uma homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down , comemorado hoje.>

Nao filme, Zak, um rapaz com síndrome de Down, decide fugir da casa de acolhimento onde vive e aventurar-se no mundo, determinado a inscrever-se numa escola profissional de luta livre. É assim que conhece Tyler, um fora-da-lei de bom coração que o acolhe e quer ajudá-lo a concretizar o seu sonho. A sua cumplicidade vai conquistar Eleanor, uma jovem que larga tudo e para os acompanhar na aventura.>