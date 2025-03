ELES ARRASAM

Dia da Síndrome de Down: veja 10 portadores que se destacam em diferentes profissões

Bailarina, modelo, músico, atleta: eles podem ser o que eles quiserem

Fernanda Varela

Publicado em 21 de março de 2025 às 06:00

Nesta sexta-feira (21) é celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down, data que destaca a importância da inclusão e celebra a diversidade. Embora ainda exista muito preconceito, eles já provaram que podem - e vão - conquistar o espaço que quiserem.

Veja 10 exemplos de portadores da Síndrome de Down que se destacaram em diferentes áreas:

Joana Mocarzel (atriz)

Famosa nacionalmente após interpretar a personagem Clarinha, de Páginas da Vida, novela da Globo exibida em 2006, a atriz foi premiada pelo papel. Após a novela, ela seguiu fazendo teatro, se mudou para São Paulo, concluiu o Ensino Médio e hoje faz dança e inglês.

Atriz deu vida à personagem Clarinha Crédito: Reprodução

Maria Júlia de Araújo Dias, conhecida como Maju, se tornou uma das primeiras modelos com Síndrome de Down a se destacar nas passarelas no Brasil e no mundo. Já foi destaque em publicações renomadas como “Vogue” e “Caras”.>

Maju (modelo)

Maju Crédito: Divulgação

Davi Hermes (atleta)

Nadador maranhense, ele conquistou o ouro nas provas de 200 m livre e 100 m borboleta na 71ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros, em Brasília. Ele foi o primeiro atleta com síndrome de Down a ganhar uma medalha de ouro, nos JUBs. Além disso, o atleta é pentacampeão no Brasileiro de Natação>

Davi Hermes Crédito: Divulgação

Cacai Bauer (influencer)

Baiana, Cacai Bauer se tornou, em 2016, a primeira youtuber com síndrome de Down do Brasil. O canal dela conta com 413 mil inscritos. Já no Instagram, a influenciadora soma quase 500 mil seguidores.

Cacai Bauer Crédito: Reprodução

Fernanda Machado (escritora)

Escritora com Síndrome de Down, Fernanda Machado venceu o Prêmio Cromossomo 21 de Literatura e Inovação com a obra "Taragô", obra de ficção que narra a vida da adolescente Nândhya Luz, que descobre um misterioso e mágico portal que a levará conhecer sua verdadeira história.

Fernanda Machado Crédito: Reprodução

Gabriel Bernardes (chef)

Gabriel Bernardes é um jovem empreendedor de 26 anos reconhecido pela Forbes Under30 como a primeira pessoa com Síndrome de Down a ser reconhecida com um dos jovens mais promissores do Brasil. Dono da marca Downicia, empresa especializada em brigadeiros gourmet, ele realiza eventos gastronômicos e ganhou a internet. Só no Instagram, ele tem 285 mil seguidores.

Gabriel, do Downlicia Crédito: Divulgação

Eduardo Gontijo (músico)

Eduardo Gontijo é um músico de Belo Horizonte com Síndrome de Down e apaixonado por samba e MPD. Ele toca cavaco, banjo, pandeiro, repique e surdo desde pequeno e faz parte do grupo de samba Trem das Onze e da bateria da escola de samba Embaixadores da Alegria.

Eduardo Gontijo Crédito: Divulgação

Amanda Lima (bailarina)

Bailarina clássica, com Síndrome de Down, que dança na sapatilha de ponta. Assim se resume Amanda Lima, a primeira bailarina de ponta do Norte/Nordeste a ser portadora da síndrome.

Amanda Lima Crédito: Alice Souza/Divulgação

Débora Seabra (professora)

Nascida e criada em Natal, Rio Grande do Norte, Débora é portadora da síndrome de Down e concluiu o curso de Magistério, tornando-se a primeira pessoa da América Latina com síndrome de Down a se tornar professora. A história de Débora foi reconhecida pela ONU em um painel especial sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down, em Nova York. Recentemente, ela virou personagem da Turma da Mônica, no projeto Donas da Rua da História>

Débora Seabra Crédito: Reprodução

Bruno Moura (fotógrafo do STF)

No ano passado, Bruno Moura se tornou o primeiro fotógrafo com síndrome de Down a trabalhar no plenário do STF. Ele é uma das 30 pessoas com deficiência que atuam no Supremo, em Brasília.