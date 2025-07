ENTRETENIMENTO

Taís Araújo e Humberto Carrão reagem a memes sobre o 'cabeção' do ator: 'Traumatizado'

Juntos, os atores de 'Vale Tudo' foram às redes sociais comentar memes de internautas

Elis Freire

Publicado em 10 de julho de 2025 às 19:30

Taís Araújo e Humberto Carrão Crédito: Reprodução

Taís Araújo apareceu ao lado do colega de 'Vale Tudo' Humberto Carrão, nesta quinta-feira (10), em um momento de curtição e brincadeira. Rindo muito, os atores comentaram os memes feitos com o "cabeção' do ator. Tudo começou após internautas notarem a diferença de tamanho entre a cabeça dele e a de Bella Campos. >

"Tua cabeça não é grande, não", garantiu Taís Araújo aos risos. "Estou traumatizado. É o tempo inteiro essa m*rda. Era só com a Bella, mas a Alice (Alice Wegmann) mandou uma foto em que eu estou com a cabeça gigante do lado dela", desabafou o ator.>

Além de comentarem o tamanho da cabeça de Carrão nas fotos em que aparece ao lado da intérprete de Maria de Fátima, os fãs da novela das nove ainda fizeram edições aumentando ainda mais a cabeça do artista que vive Afonso Roitman. "A cabeça dele é muito desproporcional, isso não existe, estou encafifada", apontou um dos internautas. "A cada nova foto a cabeça do Humberto fica maior", brincou a outra. "Nunca mais vou conseguir olhar uma foto dele sem imaginar a cabeça do tamanho de um boneco de Olinda", pontuou uma usuária do X.>

Por fim, Taís tentou ajudar o amigo, dando dicas sobre como disfarçar o tamanho da cabeça em fotos. Ela contou que o marido Lázaro Ramos usa o mesmo truque com ela: "Você que tem cabeça grande tem que chegar para trás. Eu sei, cara. Meu marido também sofre disso. Ele diz que eu tenho uma 'cabecinha' e ele é o maior 'cabeção'. A gente tira [foto] assim, tem que tirar com uma certa distância", aconselhou.>