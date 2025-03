SAÚDE

Médica revela que Preta Gil mudou a vida de vários pacientes: 'Está fazendo um grande bem'

Oncologista fez elogios à artista e disse que filha de Gilberto Gil é um 'grande exemplo de vida'

Fernanda Varela

Publicado em 21 de março de 2025 às 05:30

Preta Gil Crédito: Reprodução

É impossível acompanhar a luta de Preta Gil contra o câncer e não se emocionar com a resiliência e a leveza adotada pela artista. A cantora, que tem 50 anos, foi diagnosticada com câncer colorretal em 2023. De lá para cá, passou por cirurgias, chegou a ficar dois meses internada, sofreu amputações e, ainda assim, vive dando lições de vida.>

Responsável pelo tratamento da cantora, a oncologista Fernanda Capareli, especialista em tumores gastrointestinais, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, disse que a reação de Preta diante do quadro foi tão positiva e acabou ajudando diversos pacientes.>

"Ela tem uma postura que está fazendo um grande bem para muitas e muitas pessoas. Tenho pacientes que dizem ‘Se eu tivesse visto a maneira como ela lida com isso, eu teria tido menos vergonha, me aceitaria mais’. A Preta desmistificou o que é uma ostomia (cirurgia em que é criado um percurso de saída alternativo para as fezes ou a urina)", disse em entrevista ao O Globo.>

"Isso é um ganho do ponto de vista populacional enorme. É legal usar? Claro que não. Mas foi essencial. Muitos param a vida com um diagnóstico, um tratamento, uma ostomia. Ela é um grande exemplo de vida plena", completou a médica.>

O câncer de Preta Gil (linha do tempo):

Janeiro de 2023: Diagnóstico

>

Em janeiro de 2023, Preta foi diagnosticada com câncer. Ela teve um adenocarcinoma no final do intestino e começou a fazer quimioterapia.>

Março de 2023: Sepse>

No quinto ciclo de quimioterapia, em março, Preta sofreu um choque séptico causado por uma infecção generalizada de uma bactéria que entrou em seu organismo. Ela foi parar na UTI e correu risco de vida.>

Agosto de 2023: Amputação do reto>

Em março, Preta se separou do personal trainer Rodrigo Godoy, após acusá-lo de traição. Cinco meses depois, em agosto, viajou para São Paulo para seguir o seu tratamento. Ela fez sessões de radioterapia, quimioterapia oral e uma cirurgia para colocar a bolsa de ileostomia, além de ter feito uma amputação do reto.>

Novembro de 2023: Reconstrução do trato intestinal>

Em novembro de 2023, a cantora foi operada novamente, desta vez para reconstruir o trato intestinal e remover a bolsa de ileostomia. Ela teve que reaprender a evacuar com fisioterapia pélvica para fortalecer o esfíncter.>

Dezembro de 2023: Cura temporária>

Em dezembro de 2023, Preta Gil anunciou o fim do tratamento contra o câncer no intestino e anunciou que estava curada, mas alertou que ficaria em observação por cinco anos. >

Agosto de 2024: Metástase>

Em agosto de 2024, o câncer e espalhou pelo corpo de Preta voltou com metástases em quatro lugares do corpo: dois nos linfonodos, um no peritônio e um nódulo no ureter. >

Setembro de 2024: Uso de bomba portátil >

Em setembro de 2024, Preta começou a usar uma bomba portátil presa ao corpo, para poder fazer quimioterapia em casa e não precisar ficar internada.>

Novembro de 2024: Cirurgia não planejada>

Em novembro de 2024 a artista sentiu dor e precisou fazer uma cirurgia devido a uma obstrução do Duplo J - cateter para drenar a urina. >

Dezembro de 2024: Tratamento nos EUA>

Em dezembro de 2024, Preta Gil viajou até Nova York para buscar opções de tratamento fora do país. Ela se consultou com uma médica oncologista especialista no tipo de tumores que ela possui. Segundo Preta, esse foi um pedido dos próprios médicos brasileiros. >

Dezembro de 2024: Cirurgia para remover tumores e dois meses no hospital>

No dia 19 de dezembro de 2024, Preta Gil passou por uma nova cirurgia e removeu de cinco tumores no intestino. A recuperação foi muito lenta e delicada. A artista ficou dois meses internada em São Paulo.>

Fevereiro de 2025: Alta e alegria>

Em fevereiro, Preta foi liberada para voltar para casa. A cantora visitou Salvador, curtiu o Carnaval, tomou banho de mar e se divertiu com amigos. Foi um mês de alegria.>

Março de 2025: Internação em Salvador>