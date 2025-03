NOVA ETAPA

Preta Gil se despede de férias em Salvador após Carnaval e internação: 'Renovada'

Cantora publicou um vídeo de despedida, emocionando os internautas

“Até breve, Salvador, sigo aqui minha luta com energia renovada! #pretasendopreta”, escreveu, com a música ‘Aqui e Agora’, de seu pai Gilberto Gil, como trilha sonora. >

Preta, que segue tratando um câncer colorretal, chegou a Salvador após ficar internada por quase dois meses no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, ao passar por uma cirurgia de 20 horas para retirada de tumores. Em abril, a artista começará outra etapa do tratamento contra a doença, que acontecerá em Nova York, nos Estados Unidos. >

Na terra do dendê e do axé, Preta curtiu o Carnaval, deu seu primeiro mergulho no mar depois da alta, foi internada com infecção urinária e recebeu homenagens de diversos famosos, incluindo uma surpresa de seu pai na abertura da turnê ‘Tempo Rei’, no último sábado. >