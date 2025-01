SOLIDARIEDADE

Após revelar uso de bolsa de colostomia definitivo, Preta Gil recebe carinho e apoio de famosos

Cantora está no hospital desde dezembro de 2024

Neste domingo (26), Preta Gil retornou às suas redes para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde após passar mais de um mês internada por conta do tratamento contra o câncer. Desde dezembro de 2024, a cantora está internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde realizou uma cirurgia de 21 horas para retirada de tumores. Preta revelou que está usando bolsa de colostomia definitiva e famosos e amigos demonstraram carinho e apoio a recuperação da artista. >

Nos comentários do vídeo de depoimento de Preta no Instagram, diversas celebridades deixaram mensagens de amor. Ivete Sangalo foi uma das famosas que escreveu, dizendo que Preta parece estar mais forte: "Está cada dia mais linda e com mais força. E toda a nação ora por você". >