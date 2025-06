HOMENAGEM

Mãe Stella de Oxóssi ganha título honorífico de Promotora da Igualdade Racial

Reconhecimento do Ministério da Igualdade Racial é pela liderança política, sabedoria ancestral e valorização das tradições afro-brasileiras

O Ministério da Igualdade Racial homenageia nesta segunda-feira (9) Mãe Stella de Oxóssi, no terreiro Ilê Axé Opó Afonjá, com o título honorífico de Promotora da Igualdade Racial, em reconhecimento por sua liderança política, sabedoria ancestral e valorização das tradições afro-brasileiras. >

A homenagem consagra sua contribuição histórica à luta contra o racismo e à defesa dos direitos da população negra no Brasil. O evento contou com a participação da ministra Anielle Franco. >

Mãe Stella morreu em 27 de dezembro de 2018, aos 93 anos. De enfermeira a zeladora do axé, ela foi a quinta ialorixá a comandar o Terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, fundado em 1910 por Eugênia Anna dos Santos, a Mãe Aninha. Mãe Stella nasceu Maria Stella de Azevedo Santos, em 2 de maio de 1925. Enfermeira de formação e também escritora, publicou seu primeiro livro em 1988. Chamado E daí Aconteceu o Encanto, o livro foi escrito em parceria com Cléo Martins e traz histórias sobre as origens do Opô Afonjá e das primeiras ialorixás que comandaram a casa. >