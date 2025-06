INTERROGATÓRIO

'Não tem por que me condenar', diz Bolsonaro no STF

O primeiro a prestar esclarecimentos no STF, nesta segunda, foi o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começou a interrogar, na tarde desta segunda-feira (9), os réus do núcleo 1 por participação na suposta trama golpista para manter Jair Bolsonaro (PL) no poder após as eleições de 2022. Durante o intervalo da sessão, Bolsonaro afirmou a jornalistas que não existe nenhuma preparação para uma possível condenação, pois, na visão dele, não há motivo para ser condenado.>