MAIS DE 6 MIL ASSASSINATOS

'A Bahia é um estado de paz', diz Jerônimo, três dias após pesquisa apontar estado como líder de homicídios

Governador falou sobre a segurança pública baiana em entrevista para rádios, em Barreiras, nesta segunda (28)

Monique Lobo

Publicado em 28 de julho de 2025 às 21:19

Jerônimo Rodrigues falou para rádios em Barreiras Crédito: Reprodução

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) disse que "a Bahia é um estado de paz", em uma entrevista para rádios em Barreiras, no oeste do estado, nesta segunda-feira (28). A fala aconteceu três dias após a divulgação da edição de 2025 do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o qual revelou que a Bahia lidera mais uma vez o ranking nacional de homicídios, com mais de 6 mil mortes registradas no último ano, além de ter, novamente, a polícia mais letal do país, com mais de 1.556 mortes decorrentes de intervenções policiais no estado. >

Segundo ele, esse é um tema muito sensível. "E não está localizado na Bahia", disparou, antes de garantir que a resposta não era uma fuga do assunto. >

Pra o governador, o crime organizado se fortaleceu muito rápido. Ele lembrou as comparações sobre avanço das facções criminosas nos últimos anos, comparado a décadas anteriores. "Há mais de 30, 40 anos atrás não era assim, era assado. Mas, também existia um outro tipo de crime, não é o mesmo que acontece hoje, o recurso e o uso de tecnologias não é mais o mesmo, a sociedade não é mais a mesma", disse. >

Ainda de acordo com os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a Bahia se destaca no Brasil quanto ao avanço das facções criminosas. Entre as dez cidades mais violentas do país, cinco estão em território baiano, espalhadas por diferentes regiões: Jequié, no sudoeste; Juazeiro, no norte; Camaçari e Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador; e Feira de Santana, no centro-norte. >

Quando ampliado para as 20 cidades mais perigosas do país com população igual ou superior a 100 mil habitantes, a Bahia lidera com nove municípios na lista. Além das cinco já citadas, aparecem Ilhéus e Porto Seguro (sul e extremo sul), Santo Antônio de Jesus (recôncavo) e Salvador. >