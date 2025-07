POLÍTICA

Líder do governo Lula é internado e passará por cirurgia no coração

José Guimarães (PT-CE) está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

O deputado federal José Guimarães (PT-CE), líder do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Câmara dos Deputados, foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O parlamentar passará por uma cirurgia no coração nesta segunda-feira (28). A informação foi confirmada por Guimarães nas redes sociais. >