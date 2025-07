SALVADOR

Escola em Dom Avelar é reinaugurada e amplia capacidade para mil alunos

Unidade foi reconstruída com investimento de R$ 13,4 milhões e passa a contar com 18 salas de aula

O Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Anival Razoni Figueiredo, localizado no bairro de Dom Avelar, em Salvador, foi reinaugurado nesta quinta-feira (31) após uma obra de reconstrução que ampliou a capacidade da unidade de 120 para até mil estudantes. O novo prédio, erguido com investimento de R$ 13,4 milhões da Prefeitura, possui 3,6 mil metros quadrados de área construída e três pavimentos. >

A nova estrutura inclui 18 salas de aula climatizadas, auditório, biblioteca, quadra poliesportiva coberta, parque infantil, área de recreação, sala multiuso e espaço para Atendimento Educacional Especializado (AEE). A escola também conta com sistemas de energia solar e reaproveitamento de água da chuva. O atendimento abrange os segmentos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I.>

Durante a entrega, que teve apresentações de alunos, o prefeito Bruno Reis afirmou que esta é a 32ª escola de padrão elevado inaugurada nos últimos anos em Salvador. Ele destacou que o novo Cmei oferece ensino em tempo parcial e integral, com até seis refeições diárias, e apoio às famílias. "Este novo Cmei representa o padrão de qualidade e de educação que nós queremos para a cidade", disse. Segundo ele, mais de R$ 500 milhões foram aplicados em obras de construção e reconstrução de unidades escolares. A previsão é que outras 20 escolas sejam inauguradas até dezembro.>

Rosana Mesquita, diretora do Cmei há mais de 20 anos, lembrou as dificuldades enfrentadas antes da obra. “Estudávamos e trabalhávamos numa instituição sem acessibilidade, só com quatro salas de aula. Não tinha sala para professor, para diretor, nem para coordenação pedagógica ou banheiros para os alunos PCDs”, contou.>