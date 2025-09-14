Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 2,4 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 14 de setembro de 2025 às 09:34
A Prefeitura de Santa Inês, no interior da Bahia, publicou o edital para concurso público destinado ao preenchimento de vagas efetivas e formação de cadastro reserva. O certame será organizado pelo Instituto ISET e terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período
O edital prevê 13 vagas imediatas, distribuídas da seguinte forma:
Biólogo – 1 vaga | R$ 2.467,77 | 20h semanais
Fiscal de Tributos – 1 vaga | R$ 1.518,00 | 40h semanais
Guarda Civil Municipal – 10 vagas | R$ 1.518,00 | 40h semanais
Geógrafo – 1 vaga | R$ 2.467,77 | 20h semanais
Concurso para prefeitura de Santa Inês (BA)
As vagas serão destinadas à ampla concorrência, cotas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas, além de reserva para pessoas com deficiência.
Inscrições
As inscrições estão abertas de 12 a 28 de setembro de 2025, exclusivamente pelo site do Instituto ISET.
As taxas são de R$ 120,00 para nível superior e R$ 90,00 para nível médio/técnico, com possibilidade de isenção para candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea.
Provas
A prova objetiva está prevista para 23 de novembro de 2025, em Santa Inês. Ela será composta por 40 questões de múltipla escolha, distribuídas entre Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais e Legislação Municipal, além de Conhecimentos Específicos.
Para os cargos de nível superior haverá também avaliação de títulos. Já os candidatos a Guarda Civil Municipal passarão ainda por teste físico, avaliação psicológica, investigação social e curso de formação. Para mais informações, consulte o edital.