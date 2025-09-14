Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 2,4 mil

Edital oferece 13 vagas imediatas e cadastro reserva

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 09:34

Santa Inês, na Bahia
Santa Inês, na Bahia Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Santa Inês, no interior da Bahia, publicou o edital para concurso público destinado ao preenchimento de vagas efetivas e formação de cadastro reserva. O certame será organizado pelo Instituto ISET e terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período

O edital prevê 13 vagas imediatas, distribuídas da seguinte forma:

Biólogo – 1 vaga | R$ 2.467,77 | 20h semanais

Fiscal de Tributos – 1 vaga | R$ 1.518,00 | 40h semanais

Guarda Civil Municipal – 10 vagas | R$ 1.518,00 | 40h semanais

Geógrafo – 1 vaga | R$ 2.467,77 | 20h semanais

Concurso para prefeitura de Santa Inês (BA)

Concurso para prefeitura de Santa Inês (BA) por Reprodução
Concurso para prefeitura de Santa Inês (BA) por Reprodução
Concurso para prefeitura de Santa Inês (BA) por Reprodução
Concurso para prefeitura de Santa Inês (BA) por Reprodução
Concurso para prefeitura de Santa Inês (BA) por Reprodução
Concurso para prefeitura de Santa Inês (BA) por Reprodução
Concurso para prefeitura de Santa Inês (BA) por Reprodução
1 de 7
Concurso para prefeitura de Santa Inês (BA) por Reprodução

As vagas serão destinadas à ampla concorrência, cotas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas, além de reserva para pessoas com deficiência.

Inscrições

As inscrições estão abertas de 12 a 28 de setembro de 2025, exclusivamente pelo site do Instituto ISET. 

As taxas são de R$ 120,00 para nível superior e R$ 90,00 para nível médio/técnico, com possibilidade de isenção para candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea.

Provas

A prova objetiva está prevista para 23 de novembro de 2025, em Santa Inês. Ela será composta por 40 questões de múltipla escolha, distribuídas entre Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais e Legislação Municipal, além de Conhecimentos Específicos.

Para os cargos de nível superior haverá também avaliação de títulos. Já os candidatos a Guarda Civil Municipal passarão ainda por teste físico, avaliação psicológica, investigação social e curso de formação. Para mais informações, consulte o edital.

Mais recentes

Imagem - Câmara Federal autoriza a realização de concurso público

Câmara Federal autoriza a realização de concurso público
Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 160 vagas com salários até R$ 4 mil

Prefeitura abre concurso com mais de 160 vagas com salários até R$ 4 mil
Imagem - Prefeitura exige porte de arma para diretor de escola em edital de concurso público

Prefeitura exige porte de arma para diretor de escola em edital de concurso público

MAIS LIDAS

Imagem - Motorista por aplicativo é assaltado por 10 homens no Bambuzal do Aeroporto de Salvador
01

Motorista por aplicativo é assaltado por 10 homens no Bambuzal do Aeroporto de Salvador

Imagem - Salário de R$ 31 mil: inscrições para concurso do MP-BA encerram na próxima semana
02

Salário de R$ 31 mil: inscrições para concurso do MP-BA encerram na próxima semana

Imagem - Passageiro é morto com golpes de canivete dentro de ônibus na Bahia
03

Passageiro é morto com golpes de canivete dentro de ônibus na Bahia

Imagem - Cena de terror: veja como ficou o carro alvo de emboscada no bambuzal de Salvador
04

Cena de terror: veja como ficou o carro alvo de emboscada no bambuzal de Salvador