Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 2,4 mil

Edital oferece 13 vagas imediatas e cadastro reserva

Carol Neves

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 09:34

Santa Inês, na Bahia Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Santa Inês, no interior da Bahia, publicou o edital para concurso público destinado ao preenchimento de vagas efetivas e formação de cadastro reserva. O certame será organizado pelo Instituto ISET e terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período

O edital prevê 13 vagas imediatas, distribuídas da seguinte forma:

Biólogo – 1 vaga | R$ 2.467,77 | 20h semanais

Fiscal de Tributos – 1 vaga | R$ 1.518,00 | 40h semanais

Guarda Civil Municipal – 10 vagas | R$ 1.518,00 | 40h semanais

Geógrafo – 1 vaga | R$ 2.467,77 | 20h semanais

As vagas serão destinadas à ampla concorrência, cotas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas, além de reserva para pessoas com deficiência.

Inscrições

As inscrições estão abertas de 12 a 28 de setembro de 2025, exclusivamente pelo site do Instituto ISET.

As taxas são de R$ 120,00 para nível superior e R$ 90,00 para nível médio/técnico, com possibilidade de isenção para candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea.



Provas

A prova objetiva está prevista para 23 de novembro de 2025, em Santa Inês. Ela será composta por 40 questões de múltipla escolha, distribuídas entre Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais e Legislação Municipal, além de Conhecimentos Específicos.