MEC oferece mestrado e doutorado gratuitos para professores; saiba como se inscrever

Ao todo são mais de 7,8 mil vagas para 11 cursos



Monique Lobo

Agência Brasil

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 13:00

Vagas são voltadas para professores da educação básica Crédito: Divulgação

Mais de 7 mil vagas para pós graduação gratuita voltadas para professores da educação básica estão sendo ofertadas pelo Ministério da Educação (MEC) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Ao todo, são 7,8 mil vagas, sendo 7.584 para mestrado e 228 vagas para doutorado, que integram o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu para Qualificação de Professores da Rede Pública de Educação Básica (ProEB). Os cursos ofertam aulas presenciais e na modalidade híbrida.

Os editais, que já foram publicados, englobam dez cursos de mestrado e um de doutorado nas áreas de biologia; física; matemática; química; sociologia; filosofia; artes; letras; educação inclusiva; e história.

As inscrições tem prazos distintos para cada curso. As datas estão disponíveis editais. Neste mês, encerram as inscrições para os mestrados em biologia, física, matemática e química.

Em outubro, é a vez do fim do prazo para os cursos de sociologia, filosofia, artes, letras, educação inclusiva e história.