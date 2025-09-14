Acesse sua conta
MEC oferece mestrado e doutorado gratuitos para professores; saiba como se inscrever

Ao todo são mais de 7,8 mil vagas para 11 cursos

  Foto do(a) author(a) Monique Lobo
  Monique Lobo

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 13:00

Professor em sala de aula
Vagas são voltadas para professores da educação básica Crédito: Divulgação

Mais de 7 mil vagas para pós graduação gratuita voltadas para professores da educação básica estão sendo ofertadas pelo Ministério da Educação (MEC) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Ao todo, são 7,8 mil vagas, sendo 7.584 para mestrado e 228 vagas para doutorado, que integram o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu para Qualificação de Professores da Rede Pública de Educação Básica (ProEB). Os cursos ofertam aulas presenciais e na modalidade híbrida.

Os editais, que já foram publicados, englobam dez cursos de mestrado e um de doutorado nas áreas de biologia; física; matemática; química; sociologia; filosofia; artes; letras; educação inclusiva; e história.

As inscrições tem prazos distintos para cada curso. As datas estão disponíveis editais. Neste mês, encerram as inscrições para os mestrados em biologia, física, matemática e química.

Em outubro, é a vez do fim do prazo para os cursos de sociologia, filosofia, artes, letras, educação inclusiva e história.

As inscrições para o doutorado em história se encerram em novembro. Alguns dos processos seletivos cobram taxa de inscrição, as informações sobre quais estão nos editais. Os cursos são gratuitos.

