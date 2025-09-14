MEC oferece mestrado e doutorado gratuitos para professores; saiba como se inscrever

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Agência Brasil
Publicado em 14 de setembro de 2025 às 13:00
Mais de 7 mil vagas para pós graduação gratuita voltadas para professores da educação básica estão sendo ofertadas pelo Ministério da Educação (MEC) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
Ao todo, são 7,8 mil vagas, sendo 7.584 para mestrado e 228 vagas para doutorado, que integram o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu para Qualificação de Professores da Rede Pública de Educação Básica (ProEB). Os cursos ofertam aulas presenciais e na modalidade híbrida.
Os editais, que já foram publicados, englobam dez cursos de mestrado e um de doutorado nas áreas de biologia; física; matemática; química; sociologia; filosofia; artes; letras; educação inclusiva; e história.
As inscrições tem prazos distintos para cada curso. As datas estão disponíveis editais. Neste mês, encerram as inscrições para os mestrados em biologia, física, matemática e química.
Em outubro, é a vez do fim do prazo para os cursos de sociologia, filosofia, artes, letras, educação inclusiva e história.
As inscrições para o doutorado em história se encerram em novembro. Alguns dos processos seletivos cobram taxa de inscrição, as informações sobre quais estão nos editais. Os cursos são gratuitos.