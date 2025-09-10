Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ufba anuncia concurso com vagas em diversas áreas e salários de até R$ 13,2 mil

Inscrições já estão abertas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 10:28

Universidade Federal da Bahia (Ufba)
Universidade Federal da Bahia (Ufba) Crédito: Marina Silva/CORREIO

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) anunciou concurso público com 11 vagas imediatas e formação de cadastro reserva no cargo de professor do magistério superior para diversas áreas. Há oportunidades para Salvador e Vitória da Conquista. 

Os aprovados poderão atuar com jornadas de 20h, 40h semanais ou em regime de dedicação exclusiva, com remuneração que varia entre R$ 3.090,43 e R$ 13.288,85, a depender da titulação e do regime de trabalho

As áreas contempladas são: 

Campus Salvador

Escola de Enfermagem: Enfermagem no Cuidado à Saúde Mental

Escola de Nutrição: Ciências da Saúde Pública e Nutrição Aplicada

Escola Politécnica: Lavra Subterrânea

Escola Politécnica: Sistemas de Produção

Faculdade de Ciências Contábeis: Econometria

Faculdade de Economia: Métodos Quantitativos e Finanças (2 vagas)

Instituto de Ciência da Informação: Formação e Desenvolvimento de Coleções

Instituto de Psicologia e Serviço Social: Gestão de Pessoas e Saúde do Trabalhador

Instituto Multidisciplinar de Reabilitação e Saúde: Fonoaudiologia/Linguagem e Fala

Campus Vitória da Conquista

Instituto Multidisciplinar em Saúde: Ginecologia e Obstetrícia – Saúde da Pessoa Adulta/Internato

Ufba abre concurso público

Ufba abre concurso público por Captura de tela
Ufba abre concurso público por Captura de tela
Ufba abre concurso público por Captura de tela
Ufba abre concurso público por Captura de tela
Ufba abre concurso público por Captura de tela
Ufba abre concurso público por Captura de tela
1 de 6
Ufba abre concurso público por Captura de tela

A seleção será composta por quatro etapas: prova escrita ou teórico-prática (eliminatória e classificatória), prova didática (classificatória), defesa de memorial (classificatória) e análise de títulos (classificatória). 

As inscrições já estão abertas e encerram em 8 de outubro de 2025, pelo site da Ufba (clique aqui). A taxa varia de R$ 150 a R$ 200, conforme a titulação exigida.

Estará isento da taxa quem comprovar inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) ou for doador de medula óssea. O pedido deve ser feito entre 8 e 17 de setembro de 2025.

Leia mais

Imagem - Abertas inscrições para concurso com 2.200 vagas e salário inicial de R$ 5 mil da PM

Abertas inscrições para concurso com 2.200 vagas e salário inicial de R$ 5 mil da PM

Imagem - Até R$ 37 mil: confira os 10 concursos públicos com maiores salários no Brasil

Até R$ 37 mil: confira os 10 concursos públicos com maiores salários no Brasil

Imagem - Concursos públicos têm 6.800 vagas e salários de até R$ 37.765,56; confira

Concursos públicos têm 6.800 vagas e salários de até R$ 37.765,56; confira

Mais recentes

Imagem - Osid abrem vagas de emprego para o Natal 2025; saiba como se candidatar

Osid abrem vagas de emprego para o Natal 2025; saiba como se candidatar
Imagem - Emprego: Salvador tem 160 vagas com salários de até R$ 3,5 mil nesta quarta (10)

Emprego: Salvador tem 160 vagas com salários de até R$ 3,5 mil nesta quarta (10)
Imagem - Saiba resolver conflitos em compras sem precisar ir à Justiça

Saiba resolver conflitos em compras sem precisar ir à Justiça

MAIS LIDAS

Imagem - Delegada da Polícia Civil é sequestrada e roubada em Salvador
01

Delegada da Polícia Civil é sequestrada e roubada em Salvador

Imagem - Capitão da PM é condenado à prisão por cobrar dinheiro e bebidas alcóolicas para liberar 'paredões'
02

Capitão da PM é condenado à prisão por cobrar dinheiro e bebidas alcóolicas para liberar 'paredões'

Imagem - Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado
03

Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado

Imagem - Piracanjuba é multada em R$ 690 mil por embalagens semelhantes em produtos lácteos; veja quais
04

Piracanjuba é multada em R$ 690 mil por embalagens semelhantes em produtos lácteos; veja quais