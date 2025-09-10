Ufba anuncia concurso com vagas em diversas áreas e salários de até R$ 13,2 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 10:28
A Universidade Federal da Bahia (Ufba) anunciou concurso público com 11 vagas imediatas e formação de cadastro reserva no cargo de professor do magistério superior para diversas áreas. Há oportunidades para Salvador e Vitória da Conquista.
Os aprovados poderão atuar com jornadas de 20h, 40h semanais ou em regime de dedicação exclusiva, com remuneração que varia entre R$ 3.090,43 e R$ 13.288,85, a depender da titulação e do regime de trabalho
Campus Salvador
Escola de Enfermagem: Enfermagem no Cuidado à Saúde Mental
Escola de Nutrição: Ciências da Saúde Pública e Nutrição Aplicada
Escola Politécnica: Lavra Subterrânea
Escola Politécnica: Sistemas de Produção
Faculdade de Ciências Contábeis: Econometria
Faculdade de Economia: Métodos Quantitativos e Finanças (2 vagas)
Instituto de Ciência da Informação: Formação e Desenvolvimento de Coleções
Instituto de Psicologia e Serviço Social: Gestão de Pessoas e Saúde do Trabalhador
Instituto Multidisciplinar de Reabilitação e Saúde: Fonoaudiologia/Linguagem e Fala
Campus Vitória da Conquista
Instituto Multidisciplinar em Saúde: Ginecologia e Obstetrícia – Saúde da Pessoa Adulta/Internato
A seleção será composta por quatro etapas: prova escrita ou teórico-prática (eliminatória e classificatória), prova didática (classificatória), defesa de memorial (classificatória) e análise de títulos (classificatória).
As inscrições já estão abertas e encerram em 8 de outubro de 2025, pelo site da Ufba (clique aqui). A taxa varia de R$ 150 a R$ 200, conforme a titulação exigida.
Estará isento da taxa quem comprovar inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) ou for doador de medula óssea. O pedido deve ser feito entre 8 e 17 de setembro de 2025.