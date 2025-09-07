ABERTOS

Até R$ 37 mil: confira os 10 concursos públicos com maiores salários no Brasil

Oportunidades atendem a todos os níveis de escolaridade

Esther Morais

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 12:53

Diversos concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o Brasil, oferecendo cerca de 6.800 vagas com salários que alcançam R$ 37.765,56. Para isso, o CORREIO listou os 10 concursos públicos abertos com os maiores salários ofertados no país (confira abaixo). As oportunidades atendem a todos os níveis de escolaridade, do fundamental ao superior, em áreas como saúde, educação, segurança e justiça.

O maior salário é oferecido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), com vagas para Promotor de Justiça Adjunto, cujo valor inicial é R$ 37.765,56. Ao todo, são 10 vagas, além do cadastro reserva e as inscrições abrem na segunda-feira (8), até 7 de outubro.

O concurso com o maior número de vagas é o da Polícia Militar de São Paulo (PM-SP), oferecendo 2.200 vagas para o cargo de Soldado PM de 2ª Classe, com remuneração de até R$ 5.055,53. As inscrições estarão abertas a partir das 10h da próxima segunda-feira (8) até as 23h59 do dia 23 de outubro e devem ser realizadas pelo site da Vunesp, responsável por organizar o certame.

Na Bahia, há destaque para o processo seletivo da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), com 199 vagas para profissionais dos níveis médio, técnico e superior. Os interessados devem efetuar as inscrições até terça-feira (9), exclusivamente via internet, com taxa no valor de R$ 41 a R$ 58.

10 concursos com os maiores salários abertos

MPDFT – Promotor de Justiça Adjunto (DF)

Inscrições: 08/09 a 07/10/2025

Vagas: 10 + cadastro reserva

Salário: R$ 37.765,56

TRF 6ª Região – Juiz Federal Substituto (MG)

Inscrições: até 02/10/2025

Vagas: 28

Salário: R$ 37.765,55

MP-SP – Analista Técnico Científico (SP)

Inscrições: até 07/10/2025

Vagas: 13

Salário: R$ 18.705,85

Prefeitura de Lagoa Dourada (MG)

Inscrições: 22/10 a 20/11/2025

Vagas: 47

Salário: R$ 18.849,08

Prefeitura de Piedade do Rio Grande (MG)

Inscrições: até 17/09/2025

Vagas: 75

Salário: R$ 16.763,20

Prefeitura de Camboriú (SC)

Inscrições: até 25/09/2025

Vagas: 75

Salário: R$ 9.307,67

Grupo Hospitalar Conceição (RS)

Inscrições: até 18/09/2025

Salário: R$ 28.903,60

BRDE – Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (RS/PR/SC)

Banca: Fundatec

Inscrições: até 11/09/2025

Vagas: 13

Salário: R$ 11.833,06

Hemoba (BA)

Inscrições: até 09/09/2025

Vagas: 199

Salário: R$ 6.697,16

Prefeitura de Carneirinho (MG)

Inscrições: até 03/09/2025

Vagas: 83