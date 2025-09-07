OPORTUNIDADE

Emprego: Salvador tem 158 vagas com salários de até R$ 5 mil para segunda-feira (8)

Cargos são de nível médio técnico e superior

Esther Morais

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 09:38

Maior salário é para enfermeira Crédito: Pikisuperstar/Freepik

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 158 vagas de emprego e estágio em Salvador com salários de até R$ 5 mil para esta segunda-feira (8).

Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira as vagas:

Operador de telemarketing ativo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e conhecimento em informática

Salário: A combinar + benefícios

10 vagas

Conferente de logística

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter experiência em áreas industrial ou hospitalar e curso técnico em logística ou profissionalizante na área

Salário: R$1.613,08 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de confeitaria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência em confeitaria ou seis meses de experiência como auxiliar de cozinha com curso de confeitaria no SENAC

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Encanador (vaga temporária de 12 meses)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter CNH B, experiência com parte hidráulica predial, habilidade em interpretar plantas, memoriais e diagramas técnicos e experiência na área de construção civil

Salário: R$2.816,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência em área industrial ou hospitalar

Salário: R$1.613,08 + benefícios

1 vaga

Adesivador

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH B e conhecimento em materiais de comunicação visual

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Assistente de produção em evento

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$2.088,99 + benefícios

1 vaga

Técnico de segurança do trabalho

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$3.533,20 + benefícios

1 vaga

Serralheiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de logística (vaga de jovem aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para pegar peso, faixa etária entre 18 e 22 anos (Lei do Aprendizado)

Salário: Bolsa a combinar + transporte

2 vagas

Conferente de logística (vaga de estágio e do Programa SIMM Mulher)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou Logística (cursando a partir do 1º semestre à noite), sem experiência, conhecimento em pacote Office

Salário: Bolsa a combinar + benefícios

1 vaga

Motorista carreteiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH E

Salário: R$2.500,00 + benefícios

1 vaga

Contínuo

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência

Zona: Suburbana e região

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de máquina de lavar industrial (vaga temporária de 30 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Atendente de balcão

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência em vendas, disponibilidade para carga e descarga, desejável experiência com embalagens, descartáveis, atendimento ao público e telefônico

Salário: R$1.801,00 + benefícios

1 vaga

Professor das séries iniciais (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)

Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência

Salário: R$1.900,49 + benefícios

1 vaga

Professor de educação infantil (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)

Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência

Salário: R$1.900,49 + benefícios

1 vaga

Costureira (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.741,77 + benefícios

5 vagas

Açougueiro folguista

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.700,00 + benefícios

1 vaga

Ajudante de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar na Pituba

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Enfermeiro – UTI cardíaca (vaga temporária)

Requisitos: Ensino superior completo em Enfermagem, seis meses de experiência, Coren ativo e pós-graduação em UTI

Salário: R$5.002,53 + benefícios

1 vaga

Mecânico de manutenção de ar-condicionado

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Ajudante de carga e descarga

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência em material de construção, desejável CNH A ou B

Salário: R$1.700,00 + benefícios

1 vaga

Cozinheiro de restaurante (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Coordenador de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência com à la carte

Salário: R$1.800,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de produção

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade para residir em Araguari (Minas Gerais)

Salário: R$1.670,00 + benefícios

40 vagas

Repositor de mercadoria (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino médio incompleto (estudando 1º ou 2º ano à noite), sem experiência, disponibilidade para carga e descarga

Salário: Bolsa R$750,00 + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e informática intermediária

Salário: A combinar + benefícios

40 vagas

Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, faixa etária entre 18 e 21 anos (Lei do Aprendizado)

Salário: Bolsa R$784,44 + transporte

20 vagas

Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com atendimento ao público

Salário: R$1.570,00 + benefícios

5 vagas

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Operador de caixa (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Repositor de mercadorias (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar nos turnos tarde e noite

Zona: Suburbana

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.546,35 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável experiência em área hospitalar

Salário: R$1.518,00 + benefícios