Emprego: Salvador tem 158 vagas com salários de até R$ 5 mil para segunda-feira (8)

Esther Morais
Publicado em 7 de setembro de 2025 às 09:38
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 158 vagas de emprego e estágio em Salvador com salários de até R$ 5 mil para esta segunda-feira (8).
Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Operador de telemarketing ativo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e conhecimento em informática
Salário: A combinar + benefícios
10 vagas
Conferente de logística
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter experiência em áreas industrial ou hospitalar e curso técnico em logística ou profissionalizante na área
Salário: R$1.613,08 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de confeitaria
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência em confeitaria ou seis meses de experiência como auxiliar de cozinha com curso de confeitaria no SENAC
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Encanador (vaga temporária de 12 meses)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter CNH B, experiência com parte hidráulica predial, habilidade em interpretar plantas, memoriais e diagramas técnicos e experiência na área de construção civil
Salário: R$2.816,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência em área industrial ou hospitalar
Salário: R$1.613,08 + benefícios
1 vaga
Adesivador
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH B e conhecimento em materiais de comunicação visual
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Assistente de produção em evento
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$2.088,99 + benefícios
1 vaga
Técnico de segurança do trabalho
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$3.533,20 + benefícios
1 vaga
Serralheiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de logística (vaga de jovem aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para pegar peso, faixa etária entre 18 e 22 anos (Lei do Aprendizado)
Salário: Bolsa a combinar + transporte
2 vagas
Conferente de logística (vaga de estágio e do Programa SIMM Mulher)
Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou Logística (cursando a partir do 1º semestre à noite), sem experiência, conhecimento em pacote Office
Salário: Bolsa a combinar + benefícios
1 vaga
Motorista carreteiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH E
Salário: R$2.500,00 + benefícios
1 vaga
Contínuo
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência
Zona: Suburbana e região
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de máquina de lavar industrial (vaga temporária de 30 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Atendente de balcão
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência em vendas, disponibilidade para carga e descarga, desejável experiência com embalagens, descartáveis, atendimento ao público e telefônico
Salário: R$1.801,00 + benefícios
1 vaga
Professor das séries iniciais (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)
Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência
Salário: R$1.900,49 + benefícios
1 vaga
Professor de educação infantil (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)
Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência
Salário: R$1.900,49 + benefícios
1 vaga
Costureira (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.741,77 + benefícios
5 vagas
Açougueiro folguista
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.700,00 + benefícios
1 vaga
Ajudante de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar na Pituba
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Enfermeiro – UTI cardíaca (vaga temporária)
Requisitos: Ensino superior completo em Enfermagem, seis meses de experiência, Coren ativo e pós-graduação em UTI
Salário: R$5.002,53 + benefícios
1 vaga
Mecânico de manutenção de ar-condicionado
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Ajudante de carga e descarga
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência em material de construção, desejável CNH A ou B
Salário: R$1.700,00 + benefícios
1 vaga
Cozinheiro de restaurante (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Coordenador de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência com à la carte
Salário: R$1.800,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de produção
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade para residir em Araguari (Minas Gerais)
Salário: R$1.670,00 + benefícios
40 vagas
Repositor de mercadoria (vaga de estágio)
Requisitos: Ensino médio incompleto (estudando 1º ou 2º ano à noite), sem experiência, disponibilidade para carga e descarga
Salário: Bolsa R$750,00 + benefícios
1 vaga
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e informática intermediária
Salário: A combinar + benefícios
40 vagas
Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, faixa etária entre 18 e 21 anos (Lei do Aprendizado)
Salário: Bolsa R$784,44 + transporte
20 vagas
Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com atendimento ao público
Salário: R$1.570,00 + benefícios
5 vagas
Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Operador de caixa (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Repositor de mercadorias (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar nos turnos tarde e noite
Zona: Suburbana
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Operador de telemarketing receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.546,35 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável experiência em área hospitalar
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga