Sol Vega é expulsa do BBB 26 após agredir Ana Paula Renault

Agressão ocorreu na manhã desta quarta-feira (11)

  K

  • Kamila Macedo

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 14:36

Sol Vega
Sol Vega Crédito: Reprodução

Sol Vega foi expulsa do BBB 26. O anúncio foi feito oficialmente pela Globo nesta quarta-feira (11). A decisão foi tomada após a veterana do BBB 4 sacudir e pisar no pé de Ana Paula Renault, durante a confusão generalizada ocorrida na manhã desta quarta-feira (11). Anteriormente, Ana Paula havia afirmado, em conversa com outros confinados, que não considerava a situação uma agressão.

O desentendimento teve início depois que Milena, aliada de Ana Paula no jogo, decidiu acordar os colegas de confinamento de propósito, o que gerou tensão entre os participantes. Uma discussão generalizada tomou conta da casa e, durante a troca de acusações, Ana Paula Renault e Sol Vega se desentenderam. 

Confira o momento em que a expulsão da sister é anunciada no BBB 26: 

Após Vega pisar no pé da sister e se chocar contra a mineira, Renault reclamou: “Você pisou no meu pé aqui”. O momento rapidamente circulou nas redes sociais, onde internautas passaram a questionar se teria havido agressão por parte de Sol. No X, antigo Twitter, a hashtag "Sol expulsa" chegou aos assuntos mais comentados.

1 de 11
Mais cedo na casa mais vigiada do Brasil, durante conversa com outros confinados, Ana Paula afirmou que não se sentiu agredida por Sol: “O pé realmente não foi intencional. O braço ela pegou mesmo, mas não me senti agredida“, explicou a veterana, que passou por situação semelhante e foi expulsa na sua primeira participação na casa, em 2016.

“Isso já aconteceu comigo antes e dá para conviver. Eu só não quero que isso volte a acontecer, mas acredito que não vai mais, porque foi exatamente o que a Jordana fez com a Samira”, afirmou sobre a situação.

