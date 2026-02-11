Sol Vega é expulsa do BBB 26 após agredir Ana Paula Renault

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 14:36
Sol Vega foi expulsa do BBB 26. O anúncio foi feito oficialmente pela Globo nesta quarta-feira (11). A decisão foi tomada após a veterana do BBB 4 sacudir e pisar no pé de Ana Paula Renault, durante a confusão generalizada ocorrida na manhã desta quarta-feira (11). Anteriormente, Ana Paula havia afirmado, em conversa com outros confinados, que não considerava a situação uma agressão.
O desentendimento teve início depois que Milena, aliada de Ana Paula no jogo, decidiu acordar os colegas de confinamento de propósito, o que gerou tensão entre os participantes. Uma discussão generalizada tomou conta da casa e, durante a troca de acusações, Ana Paula Renault e Sol Vega se desentenderam.
Confira o momento em que a expulsão da sister é anunciada no BBB 26:
Após Vega pisar no pé da sister e se chocar contra a mineira, Renault reclamou: “Você pisou no meu pé aqui”. O momento rapidamente circulou nas redes sociais, onde internautas passaram a questionar se teria havido agressão por parte de Sol. No X, antigo Twitter, a hashtag "Sol expulsa" chegou aos assuntos mais comentados.
Mais cedo na casa mais vigiada do Brasil, durante conversa com outros confinados, Ana Paula afirmou que não se sentiu agredida por Sol: “O pé realmente não foi intencional. O braço ela pegou mesmo, mas não me senti agredida“, explicou a veterana, que passou por situação semelhante e foi expulsa na sua primeira participação na casa, em 2016.
“Isso já aconteceu comigo antes e dá para conviver. Eu só não quero que isso volte a acontecer, mas acredito que não vai mais, porque foi exatamente o que a Jordana fez com a Samira”, afirmou sobre a situação.