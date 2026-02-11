Expulsa do BBB 26, Sol Vega ainda não sabe que mãe está internada e que estado de saúde preocupa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 14:46
Expulsa do BBB 26 após agredir Ana Paula Renault, a veterana Sol Vega terá uma notícia delicada ao reencontrar seus familiares. A mãe dela, Dona Maria, precisou ser hospitalizada após apresentar um quadro delicado de saúde no Rio de Janeiro. A informação é do portal Leo Dias e foi confirmada pela equipe da ex-participante.
De acordo com a assessoria, ela procurou uma unidade da rede pública na Baixada Fluminense para realizar uma consulta de rotina. Durante o atendimento, os médicos identificaram sinais que chamaram atenção, como inchaço pelo corpo, dificuldade para caminhar e perda de visão em um dos olhos.
Diante dos sintomas, Dona Maria permaneceu internada para observação e passou por uma série de exames. Após a avaliação clínica, os profissionais de saúde constataram a necessidade de uma cirurgia nos dois olhos.
Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o procedimento ou a data prevista para a operação.