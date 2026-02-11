FATOS CURIOSOS

Por que os Estados Unidos estão construindo 'cidades falsas' com lojas, igrejas e praças, todas de mentira

Cidade dos Estados Unidos implementa experiência sensorial e emocional para pacientes com Alzheimer

Agência Correio

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 17:00

Esses ambientes são conhecidos como “cidades falsas”, e são locais construídos para aparentarem uma natureza completamente autêntica Crédito: (Foto: Reprodução YouTube/Glenner Alzheimer's Family Centers, Inc)

Os Estados Unidos criaram modelo que utiliza elementos sensoriais e visuais na tentativa de resgatar memórias e proporcionar maior qualidade de vida a pessoas com Alzheimer.

Atravessar uma porta e ser imediatamente transportado para os anos 1950 e se ver imerso no cenário local com cinemas clássicos, postos de gasolina antigos e lanchonetes retros, pode parecer impossível, mas essa é a proposta do modelo.

Para pessoas que sofrem com a doença de Alzheimer, condição neurológica que minimiza drasticamente o potencial da memória e corroi o senso de identidade, essa perspectiva sensorial não se trata somente de nostalgia, e sim de uma abordagem terapêutica revolucionária.

‘Cidades falsas’ e como elas se chamam

Esses ambientes são conhecidos como “cidades falsas”, e são locais construídos para aparentarem uma natureza completamente autêntica. Eles contém lojas, bar, praça local e até mesmo uma prefeitura.

A cidade de Town Square em San Diego (EUA) é um exemplo. Ela se trata de uma vila coberta de aproximadamente 836 m² que reproduz em escala um centro urbano típico da década de 50.

Esse projeto tem como objetivo utilizar da terapia de reminiscência, expondo as pessoas com Alzheimer a estímulos visuais e sensoriais, como pôsteres de figuras célebres da época citada, como James Dean e Audrey Hepburn. Lojas de animais e áreas verdes também integram a cidade.

Desse jeito, memórias são despertadas de forma mais forte e duradoura nos pacientes, puxando geralmente aquelas do período da adolescência e início da fase adulta.

O tratamento realizado nas ‘cidades falsas’

Estímulos sensoriais: Desde o mobiliário da lanchonete a área verde com bancos, cada detalhe é projetado intencionalmente na intenção de proporcionar um ambiente familiar e seguro.

Atividades evocativas: Os visitantes são guiados por assistentes treinados e podem desfrutar de inúmeras atividades que os lembrem da época escolhida. Jogar bilhar, ouvir músicas da época, assistir a filmes antigos e ler jornais de décadas passadas são as principais.

Conexão emocional: No final das contas, esse conjunto de experiências é concebido para evocar emoções positivas, melhorar o humor e principalmente estimular a comunicação entre o paciente e seus familiares ou cuidadores.

Para quem se interessou, a notícia é boa: a ideia está se expandindo

De acordo com o portal Esquire, por conta do sucesso desse projeto em San Diego, novas réplicas já estão sendo planejadas para outras cidades americanas.