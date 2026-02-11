BBB 26

BBB 26 acumula cinco desclassificações em um mês; relembre os casos

A última participante da lista, Sol Vega, foi expulsa nesta quarta-feira (11) após briga generalizada

K Kamila Macedo

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 16:54

Participantes que foram desclassificados do BBB 26 Crédito: Divulgação

Em um mês de programa, o BBB 26 já está marcado por desclassificações e desistências, somando a saída de cinco participantes que deveriam permanecer na casa, mas foram expulsos, optaram por deixar o reality ou acabaram fora do jogo por decisão externa. A disputa deste ano gira em torno do prêmio de quase R$ 6 milhões, após o patrocínio do Mercado Pago dobrar o valor inicial. Relembre quem já deixou a competição nessas situações.

Marcel Lucena

Antes mesmo da estreia, ocorreu a primeira desistência. Marcel Lucena, advogado de 25 anos, natural de Catanduva (SP), estava na Casa de Vidro representando a região Sudeste e havia sido escolhido como participante masculino do grupo Pipoca para entrar na casa, após disputa por votação popular contra Breno. Ainda durante o período de votação, no dia 11 de janeiro, Marcel ameaçou deixar o programa e foi questionado por Tadeu Schmidt, que entrou ao vivo durante o Esporte Espetacular: “Preciso confirmar com você agora: você está desistindo do jogo ou não?”

Apesar de afirmar que continuaria, Marcel desistiu oficialmente do BBB 26 na segunda-feira seguinte, 12 de janeiro, data de estreia do programa. Com isso, Breno, o outro candidato da região, passou a integrar o grupo Pipoca.

Henri Castelli

O ator Henri Castelli entrou como Camarote, mas foi desclassificado ainda na semana de estreia após sofrer duas convulsões. A primeira ocorreu durante a Prova do Líder, que era de resistência. Ele foi socorrido pela equipe médica e levado ao hospital. Ao retornar para a casa, teve uma nova crise, o que levou à decisão de sua desclassificação no dia 14 de janeiro, por questões de segurança.

Apesar do susto, o ator passa bem e deve participar da final, em abril, quando todos os ex-participantes se reúnem para acompanhar o anúncio do vencedor.

Pedro Henrique

Pedro Henrique Espíndola deixou o reality após um ato de importunação sexual contra Jordana Morais, no dia 18 de janeiro. Ele entrou pela Casa de Vidro representando a região Sul. O participante apertou o botão de desistência após tentar beijar Jordana, que já havia negado sua investida anteriormente. Fora da casa, foi indiciado por importunação sexual na última sexta-feira (6), pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ).

Paulo Augusto

Paulo Augusto foi expulso no dia 30 de janeiro por colocar em risco a integridade de outro participante ao empurrar Jonas Sulzbach durante a corrida para atender ao Big Fone, na manhã do mesmo dia. Jonas caiu no chão após a ação, e os dois chegaram a discutir. Conhecido como P.A. pelos colegas, ele é natural de Goiás e integrava o grupo Pipoca.

Sol Vega

Com passagem marcante pelo BBB 4, Sol Vega retornou como Veterana no BBB 26. A participante foi desclassificada nesta quarta-feira (11), após uma briga generalizada na casa mais vigiada do Brasil. Ela havia permanecido no jogo após o paredão de terça-feira (10), quando enfrentou Babu (BBB 20) e Sarah Andrade (BBB 21).

A confusão começou quando Milena decidiu acordar todos os participantes de propósito. Durante a discussão na cozinha, Ana Paula Renault e Sol Vega se desentenderam, e Sol acabou se chocando com a rival e pisando em seu pé. Embora Renault tenha afirmado que não se sentiu agredida, a produção optou pela desclassificação da sister.