James Van Der Beek, astro de Dawson’s Creek, morre aos 48 anos

Ao longo da carreira, James Van Der Beek participou de outras produções para televisão e cinema

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 16:45

James Van Der Beek Crédito: Reprodução/Getty Images

O ator James Van Der Beek morreu nesta quarta-feira (11), aos 48 anos. A informação foi confirmada pelo site TMZ. Ele ganhou projeção internacional ao protagonizar a série Dawson's Creek, exibida entre 1998 e 2003. Na produção, interpretou Dawson Leery, jovem apaixonado por cinema que vivia os dilemas da adolescência em uma pequena cidade litorânea dos Estados Unidos.

O seriado marcou uma geração ao abordar amizade, romances e amadurecimento, tornando-se um dos títulos mais populares do fim dos anos 1990 e início dos anos 2000. O elenco contou ainda com nomes como Joshua Jackson, Katie Holmes e Michelle Williams.

Ao longo da carreira, James Van Der Beek participou de outras produções para televisão e cinema, mas foi o papel em Dawson’s Creek que consolidou seu nome na cultura pop. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a causa da morte.

