Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Na véspera do Carnaval, Edcity cancela desfile no Circuito Barra-Ondina: 'Muita Tristeza'

Grupo afirma que trio não comporta estrutura necessária para o show no Carnaval de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 16:30

Circuito Barra-Ondina
Circuito Barra-Ondina Crédito: Manu Dias/GOVBA

O cantor Edcity anunciou o cancelamento do desfile que faria com o grupo Fantasmão nesta quinta-feira (12), no circuito Dodô, em Salvador.

Em nota oficial divulgada nas redes sociais, a equipe informou: “Em respeito aos fãs, com coração apertado e muita tristeza, Edcity Fantasmão comunica o cancelamento de seu desfile em trio para o folião pipoca, previamente agendado para a quinta-feira (12), no circuito Dodô (Barra-Ondina)", iniciou o pronunciamento oficial publicado nas redes sociais do artista.

Edcity

Edcity por Reprodução
Edcity por Reprodução
Edcity por Reprodução
Edcity por Reprodução
Edcity por Reprodução
Edcity por Reprodução
Edcity por Reprodução
Edcity por Reprodução
1 de 8
Edcity por Reprodução

"O cancelamento se dá por questões técnicas, já que o trio designado para o show não comporta a estrutura musical do grupo. O artista lamenta, pois seria a primeira apresentação dentro do circuito do Carnaval soteropolitano após o retorno para a turnê especial de 20 anos de carreira do Fantasmão. Temos certeza que nos veremos em breve! Fantasmas existem!”, prosseguiu.

Segundo o comunicado, a decisão foi tomada por incompatibilidade técnica do trio elétrico com a estrutura musical necessária para a apresentação. O desfile marcaria a estreia do grupo no circuito oficial após a retomada da turnê comemorativa de duas décadas de trajetória.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Leia mais

Imagem - De artista da Globo ao técnico da Seleção: veja os famosos que confirmaram presença no Carnaval de Salvador

De artista da Globo ao técnico da Seleção: veja os famosos que confirmaram presença no Carnaval de Salvador

Imagem - Secou! Rosiane Pinheiro surpreende ao surgir quase 30kg mais magra em ensaio pré-Carnaval

Secou! Rosiane Pinheiro surpreende ao surgir quase 30kg mais magra em ensaio pré-Carnaval

Imagem - Expulsa do BBB 26, Sol Vega ainda não sabe que mãe está internada e que estado de saúde preocupa

Expulsa do BBB 26, Sol Vega ainda não sabe que mãe está internada e que estado de saúde preocupa

Mais recentes

Imagem - Sala de imprensa do Carnaval de Salvador vai homenagear Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO

Sala de imprensa do Carnaval de Salvador vai homenagear Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO
Imagem - De artista da Globo ao técnico da Seleção: veja os famosos que confirmaram presença no Carnaval de Salvador

De artista da Globo ao técnico da Seleção: veja os famosos que confirmaram presença no Carnaval de Salvador
Imagem - Correio Folia: Veja os looks de Vina Calmon para o Carnaval 2026

Correio Folia: Veja os looks de Vina Calmon para o Carnaval 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
01

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)
02

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)

Imagem - Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)
03

Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)

Imagem - Cartão de crédito pode levar à malha fina em 2026? Entenda como o Fisco vigia seus gastos
04

Cartão de crédito pode levar à malha fina em 2026? Entenda como o Fisco vigia seus gastos