Na véspera do Carnaval, Edcity cancela desfile no Circuito Barra-Ondina: 'Muita Tristeza'

Grupo afirma que trio não comporta estrutura necessária para o show no Carnaval de Salvador

Fernanda Varela

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 16:30

Circuito Barra-Ondina Crédito: Manu Dias/GOVBA

O cantor Edcity anunciou o cancelamento do desfile que faria com o grupo Fantasmão nesta quinta-feira (12), no circuito Dodô, em Salvador.

Em nota oficial divulgada nas redes sociais, a equipe informou: “Em respeito aos fãs, com coração apertado e muita tristeza, Edcity Fantasmão comunica o cancelamento de seu desfile em trio para o folião pipoca, previamente agendado para a quinta-feira (12), no circuito Dodô (Barra-Ondina)", iniciou o pronunciamento oficial publicado nas redes sociais do artista.

"O cancelamento se dá por questões técnicas, já que o trio designado para o show não comporta a estrutura musical do grupo. O artista lamenta, pois seria a primeira apresentação dentro do circuito do Carnaval soteropolitano após o retorno para a turnê especial de 20 anos de carreira do Fantasmão. Temos certeza que nos veremos em breve! Fantasmas existem!”, prosseguiu.

Segundo o comunicado, a decisão foi tomada por incompatibilidade técnica do trio elétrico com a estrutura musical necessária para a apresentação. O desfile marcaria a estreia do grupo no circuito oficial após a retomada da turnê comemorativa de duas décadas de trajetória.