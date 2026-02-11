MUSA

Secou! Rosiane Pinheiro surpreende ao surgir quase 30kg mais magra em ensaio pré-Carnaval

Madrinha de bateria da escola paulista se prepara para desfilar no Anhembi e fala sobre transformação física e hormonal

Fernanda Varela

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 15:09

Rosiane Pinheiro Crédito: Denny

A dançarina Rosiane Pinheiro, de 51 anos, está de volta ao Carnaval de São Paulo como madrinha de bateria da Vai-Vai. A escola levará para o Sambódromo do Anhembi o enredo “Em Cartaz: A Saga Vencedora de Um Povo Heroico no Apogeu da Vedete da Pauliceia”, no Carnaval 2026.

Em contagem regressiva para o desfile, Rosiane celebra o retorno à avenida após um período de mudanças pessoais e físicas. Conhecida nacionalmente desde a década de 1990, quando integrou o grupo Gang do Samba, ela afirma viver um recomeço. “Ressurgi como a fênix”, declarou.

Rosiane Pinheiro 1 de 6

Rosiane ganhou projeção em 1997 ao participar do concurso de Morena do Tchan, vencido por Scheila Carvalho. Recentemente, ela compartilhou nas redes sociais um reencontro com Carla Perez, a quem chamou de inspiração.

Antes de aceitar o convite para retornar ao posto de destaque na bateria, conhecida como Pegada do Macaco, a dançarina passou por um processo de reeducação alimentar e acompanhamento médico com o nutrólogo Marlos Batista. Desde 2025, eliminou 27,2 quilos de gordura corporal. “Foram 27,2 kg de gordura eliminados com muito foco e disciplina”, afirmou.

Segundo Rosiane, a pré-menopausa impactou diretamente sua saúde. “Engordei sem explicação, tive queda de cabelo, perdi massa muscular, perdi a libido. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Cheguei a fazer lipo e mesmo assim voltei a engordar”, contou. Após exames clínicos, ela descobriu alterações hormonais. “Com acompanhamento médico e reposição hormonal, eu voltei a me sentir viva, confiante e dona do meu corpo de novo”.

Nas redes sociais, a artista publicou fotos comparando julho de 2025 com janeiro de 2026, destacando que a transformação envolveu disciplina, amor-próprio e orientação profissional.

Para o ensaio que antecede o desfile, Rosiane apostou em um figurino inspirado no apelido da bateria. A indumentária com referência a gorila foi criada pelo figurinista Janderson Moraes, de Manaus, e o look leva assinatura da estilista Kell Mendes, que já produziu nomes como Juju Salimeni e Ana Beatriz Godoi na preparação para o Carnaval.