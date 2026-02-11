Acesse sua conta
Secou! Rosiane Pinheiro surpreende ao surgir quase 30kg mais magra em ensaio pré-Carnaval

Madrinha de bateria da escola paulista se prepara para desfilar no Anhembi e fala sobre transformação física e hormonal

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 15:09

Rosiane Pinheiro
Rosiane Pinheiro Crédito: Denny

A dançarina Rosiane Pinheiro, de 51 anos, está de volta ao Carnaval de São Paulo como madrinha de bateria da Vai-Vai. A escola levará para o Sambódromo do Anhembi o enredo “Em Cartaz: A Saga Vencedora de Um Povo Heroico no Apogeu da Vedete da Pauliceia”, no Carnaval 2026.

Em contagem regressiva para o desfile, Rosiane celebra o retorno à avenida após um período de mudanças pessoais e físicas. Conhecida nacionalmente desde a década de 1990, quando integrou o grupo Gang do Samba, ela afirma viver um recomeço. “Ressurgi como a fênix”, declarou.

Rosiane Pinheiro

Rosiane Pinheiro por Denny
Rosiane Pinheiro por Denny
Rosiane Pinheiro por Denny
Rosiane Pinheiro por Denny
Rosiane Pinheiro por Denny
Rosiane Pinheiro por Denny
1 de 6
Rosiane Pinheiro por Denny

Rosiane ganhou projeção em 1997 ao participar do concurso de Morena do Tchan, vencido por Scheila Carvalho. Recentemente, ela compartilhou nas redes sociais um reencontro com Carla Perez, a quem chamou de inspiração.

Antes de aceitar o convite para retornar ao posto de destaque na bateria, conhecida como Pegada do Macaco, a dançarina passou por um processo de reeducação alimentar e acompanhamento médico com o nutrólogo Marlos Batista. Desde 2025, eliminou 27,2 quilos de gordura corporal. “Foram 27,2 kg de gordura eliminados com muito foco e disciplina”, afirmou.

Segundo Rosiane, a pré-menopausa impactou diretamente sua saúde. “Engordei sem explicação, tive queda de cabelo, perdi massa muscular, perdi a libido. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Cheguei a fazer lipo e mesmo assim voltei a engordar”, contou. Após exames clínicos, ela descobriu alterações hormonais. “Com acompanhamento médico e reposição hormonal, eu voltei a me sentir viva, confiante e dona do meu corpo de novo”.

Nas redes sociais, a artista publicou fotos comparando julho de 2025 com janeiro de 2026, destacando que a transformação envolveu disciplina, amor-próprio e orientação profissional.

Para o ensaio que antecede o desfile, Rosiane apostou em um figurino inspirado no apelido da bateria. A indumentária com referência a gorila foi criada pelo figurinista Janderson Moraes, de Manaus, e o look leva assinatura da estilista Kell Mendes, que já produziu nomes como Juju Salimeni e Ana Beatriz Godoi na preparação para o Carnaval.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Rosiane Pinheiro

