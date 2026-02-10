FITNESS

O segredo do 'ombro cebola': 3 dicas infalíveis para definir seus músculos

Fernanda Varela

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 14:40

O termo “ombro cebola” ganhou as redes sociais e as academias de todo o Brasil. O nome se refere a um visual de ombros volumosos, definidos e com aparência tridimensional. A expressão faz referência às camadas visíveis do músculo deltóide quando ele é bem desenvolvido, criando separação clara entre suas regiões.

Segundo o personal trainer Washington Costa (@bigpersonall), o efeito acontece quando as três partes do deltóide são trabalhadas de forma equilibrada. O músculo é dividido em anterior, lateral e posterior e, quando as regiões estão bem desenvolvidas, o ombro ganha esse aspecto de camadas, semelhante a uma cebola.

Os exercícios mais indicados para alcançar o efeito

Para quem deseja conquistar esse visual, a escolha dos exercícios faz diferença. O personal trainer indica três movimentos que estimulam todas as porções do músculo do ombro.

O desenvolvimento com halteres é um dos exercícios mais conhecidos e atua principalmente no deltóide anterior, responsável pela parte frontal do ombro.

Já a elevação lateral é considerada indispensável para quem busca amplitude e largura nos ombros. O exercício trabalha diretamente o deltóide lateral, que contribui para o aspecto mais largo e desenhado da região.