Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O segredo do 'ombro cebola': 3 dicas infalíveis para definir seus músculos

Segundo o personal trainer Washington Costa (@bigpersonall), o efeito acontece quando as três partes do deltóide são trabalhadas de forma equilibrada

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 14:40

Ombro cebola
Ombro cebola Crédito: Reprodução

O termo “ombro cebola” ganhou as redes sociais e as academias de todo o Brasil. O nome se refere a um visual de ombros volumosos, definidos e com aparência tridimensional. A expressão faz referência às camadas visíveis do músculo deltóide quando ele é bem desenvolvido, criando separação clara entre suas regiões.

Segundo o personal trainer Washington Costa (@bigpersonall), o efeito acontece quando as três partes do deltóide são trabalhadas de forma equilibrada. O músculo é dividido em anterior, lateral e posterior e, quando as regiões estão bem desenvolvidas, o ombro ganha esse aspecto de camadas, semelhante a uma cebola.

Os exercícios mais indicados para alcançar o efeito

Para quem deseja conquistar esse visual, a escolha dos exercícios faz diferença. O personal trainer indica três movimentos que estimulam todas as porções do músculo do ombro.

O desenvolvimento com halteres é um dos exercícios mais conhecidos e atua principalmente no deltóide anterior, responsável pela parte frontal do ombro.  

Leia mais

Imagem - Espetinho, abará, feijoada ou fruta? Daniel Cady dá dica do que comer antes de encarar o Carnaval de Salvador

Espetinho, abará, feijoada ou fruta? Daniel Cady dá dica do que comer antes de encarar o Carnaval de Salvador

Imagem - Veja os 4 exercícios perfeitos para se livrar da flacidez no músculo do 'tchau'

Veja os 4 exercícios perfeitos para se livrar da flacidez no músculo do 'tchau'

Imagem - Plantão no hospital, desabafo de Marcelinho e Ivete na janela: relembre o nascimento de Helena e Marina Sangalo em pleno Carnaval

Plantão no hospital, desabafo de Marcelinho e Ivete na janela: relembre o nascimento de Helena e Marina Sangalo em pleno Carnaval

Já a elevação lateral é considerada indispensável para quem busca amplitude e largura nos ombros. O exercício trabalha diretamente o deltóide lateral, que contribui para o aspecto mais largo e desenhado da região. 

Para completar o trabalho, o crucifixo inverso foca no deltóide posterior, área muitas vezes deixada de lado nos treinos.  

Mais recentes

Imagem - Bahia enfrenta o Vasco para voltar a vencer e manter invencibilidade na temporada

Bahia enfrenta o Vasco para voltar a vencer e manter invencibilidade na temporada
Imagem - Patinador artístico executa salto mortal que foi banido de competições nos Jogos de Inverno 2026

Patinador artístico executa salto mortal que foi banido de competições nos Jogos de Inverno 2026
Imagem - 'Não foi a estreia que imaginei', lamenta Marinho após derrota do Vitória contra o Flamengo

'Não foi a estreia que imaginei', lamenta Marinho após derrota do Vitória contra o Flamengo

MAIS LIDAS

Imagem - Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores
01

Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores

Imagem - Reajustes abusivos do Planserv são denunciados ao TCE-BA
02

Reajustes abusivos do Planserv são denunciados ao TCE-BA

Imagem - Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior
03

Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior

Imagem - Vendedora é demitida após ser flagrada trabalhando em outro local durante atestado médico no Carnaval
04

Vendedora é demitida após ser flagrada trabalhando em outro local durante atestado médico no Carnaval