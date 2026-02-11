Acesse sua conta
De artista da Globo ao técnico da Seleção: veja os famosos que confirmaram presença no Carnaval de Salvador

Celebridades nacionais e nomes da cena baiana marcam presença nos espaços mais disputados do circuito Barra-Ondina

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 15:57

O Carnaval de Salvador 2026 já movimenta a lista de presenças confirmadas em camarotes do circuito Barra-Ondina. Celebridades da televisão, da música e das redes sociais, além de influenciadores, empresários e nomes da cena baiana, marcarão presença nos espaços exclusivos espalhados pela orla.

Ancelotti em entrevista coletiva por Rafael Ribeiro/CBF
Entre os confirmados estão Giovana Cordeiro, Rayssa Bratillieri, Johnny Massaro, Luisa Perissé, Caio Manhente, Gabi Monteiro, Rafael Gualandi, Malu Rodrigues, Gabriel Godoy, Monique Evelle, Camila Cerqueira, Ícaro Bomfim, Ianô Baldez, Pri Pena, Cissa Heeger, Mariana Barreto, Janaína Santucci, Silvia Braz e Jade Picon.

A lista também inclui o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, que vai prestigiar a folia na capital baiana.

Além das presenças confirmadas, os camarotes apostam em programação musical com artistas do axé, do sertanejo, do pagode e da música eletrônica, consolidando Salvador como ponto de encontro de celebridades durante o Carnaval.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

