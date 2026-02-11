Ana Paula Renault se pronuncia sobre suposta agressão no BBB 26

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 12:17
Uma briga generalizada ocorreu nesta quarta-feira (11), após Milena decidir acordar toda a casa de propósito. No meio da confusão, que aconteceu na cozinha, Ana Paula Renault e Sol Vega se desentenderam. A veterana, no momento da discussão, exclamou: “Você pisou no meu pé aqui”. Internautas levantaram o debate sobre uma suposta agressão por parte da participante. Mas o que Ana Paula acha?
Durante conversa com outros confinados, Renault afirmou que não se sentiu agredida por Sol Vega: “O pé realmente não foi intencional. O braço ela pegou mesmo, mas não me senti agredida“, explicou a sister.
“Isso já aconteceu comigo antes e dá para conviver. Eu só não quero que isso volte a acontecer, mas acredito que não vai mais, porque foi exatamente o que a Jordana fez com a Samira”, afirmou sobre a situação.
O episódio gerou discussões nas redes sociais sobre a possibilidade de expulsão. Do lado de fora da casa, a repercussão foi imediata. No X, antigo Twitter, a hashtag "Sol expulsa" chegou aos assuntos mais comentados.
Nesta mesma edição, já houve uma expulsão no dia 30 de janeiro, sob alegação de agressão, após o participante Paulo Augusto empurrar Jonas Sulzbach na corrida para atender ao Big Fone. “Já tivemos expulsão por bem menos em outras edições, inclusive a do Paulo Augusto”, relembrou um internauta.
Até o momento, não houve pronunciamento oficial da TV Globo sobre o caso.