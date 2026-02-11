Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ana Paula Renault se pronuncia sobre suposta agressão no BBB 26

Confusão no BBB 26 aconteceu na manhã desta quarta-feira (11)

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 12:17

BBB 26 tem briga generalizada; público pede expulsão de Sol por agredir Ana Paula
BBB 26 tem briga generalizada; público pede expulsão de Sol por agredir Ana Paula Crédito: Reprodução

Uma briga generalizada ocorreu nesta quarta-feira (11), após Milena decidir acordar toda a casa de propósito. No meio da confusão, que aconteceu na cozinha, Ana Paula Renault e Sol Vega se desentenderam. A veterana, no momento da discussão, exclamou: “Você pisou no meu pé aqui”. Internautas levantaram o debate sobre uma suposta agressão por parte da participante. Mas o que Ana Paula acha?

Durante conversa com outros confinados, Renault afirmou que não se sentiu agredida por Sol Vega: “O pé realmente não foi intencional. O braço ela pegou mesmo, mas não me senti agredida“, explicou a sister.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

BBB 26 tem briga generalizada, Sol Vega parte para cima de Ana Paula e web pede expulsão; VÍDEO

“Isso já aconteceu comigo antes e dá para conviver. Eu só não quero que isso volte a acontecer, mas acredito que não vai mais, porque foi exatamente o que a Jordana fez com a Samira”, afirmou sobre a situação.

O episódio gerou discussões nas redes sociais sobre a possibilidade de expulsão. Do lado de fora da casa, a repercussão foi imediata. No X, antigo Twitter, a hashtag "Sol expulsa" chegou aos assuntos mais comentados.

BBB 26 tem briga generalizada; público pede expulsão de Sol por agredir Ana Paula

BBB 26 tem briga generalizada; público pede expulsão de Sol por agredir Ana Paula por Reprodução
Ana Paula e Sol Vega por Reprodução/TV Globo
Ana Paula e Sol Vega por Reprodução/TV Globo
BBB 26 tem briga generalizada; público pede expulsão de Sol por agredir Ana Paula por Reprodução
BBB 26 tem briga generalizada; público pede expulsão de Sol por agredir Ana Paula por Reprodução
BBB 26 tem briga generalizada; público pede expulsão de Sol por agredir Ana Paula por Reprodução
BBB 26 tem briga generalizada; público pede expulsão de Sol por agredir Ana Paula por Reprodução
BBB 26 tem briga generalizada; público pede expulsão de Sol por agredir Ana Paula por Reprodução
BBB 26 tem briga generalizada; público pede expulsão de Sol por agredir Ana Paula por Reprodução
BBB 26 tem briga generalizada; público pede expulsão de Sol por agredir Ana Paula por Reprodução
BBB 26 tem briga generalizada; público pede expulsão de Sol por agredir Ana Paula por Reprodução
1 de 11
BBB 26 tem briga generalizada; público pede expulsão de Sol por agredir Ana Paula por Reprodução

Nesta mesma edição, já houve uma expulsão no dia 30 de janeiro, sob alegação de agressão, após o participante Paulo Augusto empurrar Jonas Sulzbach na corrida para atender ao Big Fone. “Já tivemos expulsão por bem menos em outras edições, inclusive a do Paulo Augusto”, relembrou um internauta.

Até o momento, não houve pronunciamento oficial da TV Globo sobre o caso.

Leia mais

Imagem - Sharika será a atração do 'Todo Mundo no Rio' em 2026

Sharika será a atração do 'Todo Mundo no Rio' em 2026

Imagem - Atriz de O Agente Secreto passa por exames para saber se poderá comparecer em cerimônia do Oscar

Atriz de O Agente Secreto passa por exames para saber se poderá comparecer em cerimônia do Oscar

Imagem - Nada de Paolla Oliveira: Virgínia é confirmada como Rainha de Bateria da Grande Rio em 2027

Nada de Paolla Oliveira: Virgínia é confirmada como Rainha de Bateria da Grande Rio em 2027

Tags:

ana Paula Renault Bbb26 sol Vega

Mais recentes

Imagem - Ator sul-coreano Jung Eun-woo, de k-dramas, morre, aos 39 anos, após publicação enigmática

Ator sul-coreano Jung Eun-woo, de k-dramas, morre, aos 39 anos, após publicação enigmática
Imagem - Por que os Estados Unidos estão construindo 'cidades falsas' com lojas, igrejas e praças, todas de mentira

Por que os Estados Unidos estão construindo 'cidades falsas' com lojas, igrejas e praças, todas de mentira
Imagem - BBB 26 acumula cinco desclassificações em um mês; relembre os casos

BBB 26 acumula cinco desclassificações em um mês; relembre os casos

MAIS LIDAS

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
01

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)
02

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)

Imagem - Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)
03

Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)

Imagem - Cartão de crédito pode levar à malha fina em 2026? Entenda como o Fisco vigia seus gastos
04

Cartão de crédito pode levar à malha fina em 2026? Entenda como o Fisco vigia seus gastos