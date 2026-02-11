CRISE

Adriane Galisteu assume crise no casamento com Alexandre Iódice

Casal mantém o relacionamento há 16 anos

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 12:23

Adriane Galisteu e Alexandre Iódice Crédito: Reprodução/ Instagram

Adriane Galisteu é casada com Alexandre Iódice desde 2010 e costuma aparecer ao lado do marido em registros publicados nas redes sociais. Eles são pais de Vittorio, de 15 anos. Em entrevista exclusiva ao Portal Léo Dias, a apresentadora revelou quais são os desafios recentes que tem enfrentado no casamento.

Adriane contou que a dinâmica da relação mudou. O antigo empresário de Galisteu, Sérgio D'Antino, faleceu em 2021, e a marca da família Iódice, na qual o marido trabalhava, havia sido vendida antes da pandemia da Covid-19. Com isso, Alexandre assumiu a gestão de imagem da esposa e novas crises surgiram, mas não apenas em conotação negativa.

“Gente, quem não tem crise? São muitas em um casamento longo”, brincou a apresentadora do reality show A Fazenda.

Adriane também comentou que a personalidade do marido é diferente da sua. Alexandre, explica a comunicadora, é metódico com horários e incentiva a esposa a manter o mesmo hábito.

“Ele é super organizado, chega antes nos lugares, responde WhatsApp na hora, nem faz xixi antes de responder. Eu falo: ‘Pelo amor de Deus, não tenho essa tua pressão'”, disse.

“A crise aumentou, né? Porque além da crise do casamento, tem a profissional no meio. Eu falo para ele: ‘Olha, você não manda em mim, hein?'”, explicou, bem-humorada. Para Adriane, estabelecer limites é necessário para conciliar tanto a relação profissional quanto a amorosa.