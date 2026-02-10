FAMOSOS

Ivete Sangalo constrói mansão à beira do rio São Francisco: ‘Sempre sonhei isso’

As obras estão acontecendo em Juazeiro, cidade natal da cantora

Em meio aos compromissos de Carnaval, a cantora Ivete Sangalo apareceu visitando a obra de seu novo projeto imobiliário. A mansão está sendo construída à beira do Rio São Francisco, no município de Juazeiro, cidade onde nasceu e foi criada.

Em vídeo compartilhado há uma semana pelo arquiteto Gabriel Lustosa, em parceria com a Lepri Cerâmicas, a cantora abre o coração e explica que a construção da mansão em Juazeiro era um sonho antigo: "É um sonho na minha vida ter uma casa em Juazeiro. Sempre sonhei isso. Sai muito pequena daqui, fui para Salvador, me tornei cantora, mas sempre tive esse sonho de voltar para Juazeiro, querer ficar perto do Rio e viver nesse lugar que eu amo tanto".

"Queria ter uma casa com relação direta com a que eu tinha quando era criança, e a primeira memória que tenho era o chão frio da varanda. Me lembro que era um chão mais escuro, com tijolinhos", explicou, relembrando momentos da infância no interior da Bahia.

"Consegui o piso que me levasse aos dias de felicidade que tinha com a minha família (...) Essa memória aqui vou impregnar no coração dos meus filhos, e isso não tem preço". Ivete atualmente tem três filhos, frutos do seu antigo relacionamento com o nutricionista Daniel Cady. Marcelo, de 16 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 8 anos.

Em outro vídeo, também publicado por Gabriel no dia 15 de janeiro, a baiana aparece acompanhada do arquiteto ao visitar a obra.

"Eu sou uma pessoa feliz, mas em Juazeiro sou muito mais feliz. Então, esse lugar vai ser de muita alegria, de muito sonho. A coisa que eu mais sonho na vida é que meus filhos tenham a infância que tive. Então, a gente vai viver muita coisa boa aqui. Ficou incrível”, destaca Ivete.

Na legenda da publicação, Gabriel Lustosa explica a motivação do projeto: "Uma casa simples, feita de propósito. Porque o maior luxo sempre será o tempo junto. Esse projeto nasceu do desejo de transformar memórias afetivas em espaço. De permitir que os filhos vivam a infância com liberdade: pés descalços, banho de rio, contato direto com a natureza e dias que não precisam ter pressa. A arquitetura aqui não quer aparecer mais que a paisagem. Ela acolhe, abre, convida a infância a acontecer de forma leve, solta e verdadeira".

"Ivete, foi um prazer imenso escutar suas histórias, entender suas memórias e traduzi-las em cada decisão desta casa. Que ela seja palco de novas lembranças, agora vividas pelos seus filhos e guardadas para sempre", finalizou.