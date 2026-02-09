Saiba qual é a programação de Carlinhos Brown para o Carnaval 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 19:58
As atividades carnavalescas começam na quinta-feira (12), no circuito Dodô, na Barra e Ondina, com o lançamento do trio elétrico Mister Brown 2. O cantor será acompanhado pelo DJ sul-africano Black Coffee, vencedor de prêmios internacionais, em um encontro que promete unir o axé à música eletrônica.
Na sexta-feira (13), Brown retorna ao circuito da Barra para celebrar o samba, tema do Carnaval de Salvador em 2026, que traz como referência os 110 anos do gênero. A homenagem marca o aniversário da primeira gravação comercial de samba no Brasil, realizada em 1916. Para a ocasião, o artista contará com a banda original de Beth Carvalho e as participações das cantoras Karinah e Simone.
Carlinhos Brown
Já no sábado (14), Carlinhos Brown comanda o Bloco Timbalada, também no circuito Dodô. A apresentação contará ainda com a participação de Amanda Santiago, ex-vocalista da banda. No domingo (15), o artista volta a desfilar no circuito Osmar, no Campo Grande, atendendo aos foliões que aguardavam sua presença no local.
A agenda fora da Bahia começa na segunda-feira (16), quando Brown segue para Santa Maria de Itabira, em Minas Gerais, onde participa do Santa Folia, um dos carnavais mais tradicionais do interior do estado. Na terça-feira (17), o cantor se apresenta em Natal, capital do Rio Grande do Norte.
Encerrando a maratona, na Quarta-Feira de Cinzas (18), Carlinhos Brown retorna a Salvador para comandar o Arrastão, no circuito Dodô, evento que marca oficialmente o fim do Carnaval na capital baiana.