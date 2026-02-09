Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba qual é a programação de Carlinhos Brown para o Carnaval 2026

Cantor se apresentará com atração internacional na quinta-feira (9)

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 19:58

Carlinhos Brown faz show gratuito no Farol da Barra em 8 de dezembro
Carlinhos Brown se apresenta no Carnaval de Salvador há 47 anos Crédito: Divulgação/Magali Morais

Em coletiva realizada nesta segunda-feira (9), no Candyall Guetho Square, Carlinhos Brown divulgou a agenda de compromissos para o Carnaval de 2026. A programação inclui apresentações na Bahia e também em outros estados do país, como Minas Gerais e Rio Grande do Norte.

As atividades carnavalescas começam na quinta-feira (12), no circuito Dodô, na Barra e Ondina, com o lançamento do trio elétrico Mister Brown 2. O cantor será acompanhado pelo DJ sul-africano Black Coffee, vencedor de prêmios internacionais, em um encontro que promete unir o axé à música eletrônica.

Na sexta-feira (13), Brown retorna ao circuito da Barra para celebrar o samba, tema do Carnaval de Salvador em 2026, que traz como referência os 110 anos do gênero. A homenagem marca o aniversário da primeira gravação comercial de samba no Brasil, realizada em 1916. Para a ocasião, o artista contará com a banda original de Beth Carvalho e as participações das cantoras Karinah e Simone.

Carlinhos Brown

Carlinhos Brown realiza tradicional padê antes do início do Arrastão por Marina Silva/CORREIO
Carlinhos Brown é apoioador do Instituto dos Cegos por divulgação
Carlinhos Brown por Divulgação
Carlinhos Brown por Divulgação
Carlinhos Brown por Marina Silva/Correio
Carlinhos Brown por Reprodução
Carlinhos Brown por Divulgação
Carlinhos Brown por divulgação
Carlinhos Brown está completando 45 anos de carreira por divulgação
Carlinhos Brown celebra 45 anos de carreira com uma intensa agenda de Carnaval por Divulgação
Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa por Dodô Villar
Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa por Dodô Villar
Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa por Dodô Villar
Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa por Dodô Villar
Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa por Dodô Villar
Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa por Dodô Villar
Carlinhos Brown por Divulgação
1 de 17
Carlinhos Brown realiza tradicional padê antes do início do Arrastão por Marina Silva/CORREIO

Já no sábado (14), Carlinhos Brown comanda o Bloco Timbalada, também no circuito Dodô. A apresentação contará ainda com a participação de Amanda Santiago, ex-vocalista da banda. No domingo (15), o artista volta a desfilar no circuito Osmar, no Campo Grande, atendendo aos foliões que aguardavam sua presença no local.

A agenda fora da Bahia começa na segunda-feira (16), quando Brown segue para Santa Maria de Itabira, em Minas Gerais, onde participa do Santa Folia, um dos carnavais mais tradicionais do interior do estado. Na terça-feira (17), o cantor se apresenta em Natal, capital do Rio Grande do Norte.

Encerrando a maratona, na Quarta-Feira de Cinzas (18), Carlinhos Brown retorna a Salvador para comandar o Arrastão, no circuito Dodô, evento que marca oficialmente o fim do Carnaval na capital baiana.

Leia mais

Imagem - Carlinhos Brown traz novidade para o Carnaval de Salvador com inauguração do Mister Brown 2

Carlinhos Brown traz novidade para o Carnaval de Salvador com inauguração do Mister Brown 2

Imagem - Saiba quais são as chances de Wagner Moura no Oscar 2026, de acordo com a Variety

Saiba quais são as chances de Wagner Moura no Oscar 2026, de acordo com a Variety

Imagem - Mari Gonzalez sai em defesa do ex-namorado, Jonas Sulzbach, após polêmicas no BBB 26

Mari Gonzalez sai em defesa do ex-namorado, Jonas Sulzbach, após polêmicas no BBB 26

Tags:

Carnaval Programação Carnaval 2026 Carlinhos Brown

Mais recentes

Imagem - Rede de farmácia vai distribuir protetor solar no Carnaval de Salvador; saiba como conseguir

Rede de farmácia vai distribuir protetor solar no Carnaval de Salvador; saiba como conseguir
Imagem - Bell Marques encara maratona intensa com nove apresentações em seis dias no Carnaval de Salvador; veja agenda

Bell Marques encara maratona intensa com nove apresentações em seis dias no Carnaval de Salvador; veja agenda
Imagem - Saiba quem são os convidados de Margareth Menezes no bloco Os Mascarados 2026

Saiba quem são os convidados de Margareth Menezes no bloco Os Mascarados 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’
01

Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’

Imagem - Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada
02

Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada

Imagem - Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco
03

Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco

Imagem - Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior
04

Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior