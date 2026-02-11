Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Protagonista da série Sex and the City confirma vinda ao Brasil para curtir o Carnaval

Sarah Jessica Parker estará no Rio de Janeiro

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 12:40

Sarah Jessica Parker, estrela de
Sarah Jessica Parker, estrela de "Sex and the City" Crédito: Reprodução/ Instagram

A estrela da série “Sex and the City”, Sarah Jessica Parker, desembarcará em terras brasileiras nos próximos dias. Conhecida pelo papel de Carrie Bradshaw, ela vem como embaixadora global da Tanqueray, uma marca de bebida, e promete usar uma roupa exclusiva assinada por um estilista carioca. É a primeira vez que a atriz vem para o Brasil durante o Carnaval.

Sua agenda inclui acompanhar o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, na Sapucaí, além de presença confirmada em um evento que ainda está sendo mantido em segredo, sem data ou local divulgados.

As informações foram reveladas pelo jornal O Globo.

Atriz Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker por Reprodução/ Instagram
Sarah Jessica Parker por Reprodução/ Instagram
Sarah Jessica Parker por Reprodução/ Instagram
Sarah Jessica Parker por Reprodução/ Instagram
Sarah Jessica Parker por Reprodução/ Instagram
Sarah Jessica Parker, estrela de "Sex and the City" por Reprodução/ Instagram
1 de 6
Sarah Jessica Parker por Reprodução/ Instagram

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Leia mais

Imagem - Atriz de O Agente Secreto passa por exames para saber se poderá comparecer em cerimônia do Oscar

Atriz de O Agente Secreto passa por exames para saber se poderá comparecer em cerimônia do Oscar

Imagem - Irmã de Isabel Veloso presta homenagem após um mês de seu falecimento

Irmã de Isabel Veloso presta homenagem após um mês de seu falecimento

Imagem - Ivete Sangalo constrói mansão à beira do rio São Francisco: ‘Sempre sonhei isso’

Ivete Sangalo constrói mansão à beira do rio São Francisco: ‘Sempre sonhei isso’

Tags:

Carnaval Carnaval 2026 Sarah Jessica Parker

Mais recentes

Imagem - Na véspera do Carnaval, Edcity cancela desfile no Circuito Barra-Ondina: 'Muita Tristeza'

Na véspera do Carnaval, Edcity cancela desfile no Circuito Barra-Ondina: 'Muita Tristeza'
Imagem - Sala de imprensa do Carnaval de Salvador vai homenagear Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO

Sala de imprensa do Carnaval de Salvador vai homenagear Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO
Imagem - De artista da Globo ao técnico da Seleção: veja os famosos que confirmaram presença no Carnaval de Salvador

De artista da Globo ao técnico da Seleção: veja os famosos que confirmaram presença no Carnaval de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
01

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)
02

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)

Imagem - Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)
03

Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)

Imagem - Cartão de crédito pode levar à malha fina em 2026? Entenda como o Fisco vigia seus gastos
04

Cartão de crédito pode levar à malha fina em 2026? Entenda como o Fisco vigia seus gastos