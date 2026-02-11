CARNAVAL

Protagonista da série Sex and the City confirma vinda ao Brasil para curtir o Carnaval

Sarah Jessica Parker estará no Rio de Janeiro

K Kamila Macedo

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 12:40

Sarah Jessica Parker, estrela de "Sex and the City" Crédito: Reprodução/ Instagram

A estrela da série “Sex and the City”, Sarah Jessica Parker, desembarcará em terras brasileiras nos próximos dias. Conhecida pelo papel de Carrie Bradshaw, ela vem como embaixadora global da Tanqueray, uma marca de bebida, e promete usar uma roupa exclusiva assinada por um estilista carioca. É a primeira vez que a atriz vem para o Brasil durante o Carnaval.

Sua agenda inclui acompanhar o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, na Sapucaí, além de presença confirmada em um evento que ainda está sendo mantido em segredo, sem data ou local divulgados.

As informações foram reveladas pelo jornal O Globo.

