DINHEIRO

Lotofácil da Independência: bolão de Salvador ganha mais de R$ 4 milhões; veja resultado

Sorteio foi realizado na noite de sábado (6), em São Paulo

Esther Morais

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 07:32

Lotofácil da Independência Crédito: Divulgação

Uma aposta de Salvador acertou todas as dezenas sorteadas pela Lotofácil da Independência, realizada na noite do último sábado (6), em São Paulo (SP), e faturou R$4.293.824,70.

Trata-se de um bolão com 30 pessoas. Se dividido igualmente, o prêmio será de R$ 143 mil para cada. O jogo foi realizado na Loteria Shopping Cajazeiras.

O resultado do concurso 3480 foi: 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23.

Ao todo, 54 apostas acertaram todas as dezenas. Elas são de: canal eletrônico (8 apostas), Bahia (1 aposta), Ceará (1 aposta), Distrito Federal (3 apostas), Espírito Santo (2 aposta), Goiás (1 aposta), Mato Grosso do Sul (1 aposta), Pará (2 apostas), Paraíba (1 aposta), Pernambuco (2 apostas), Paraná (5 apostas), Rio de Janeiro (3 apostas), Rio Grande do Norte (2 apostas), Rondônia (1 aposta), Rio Grande do Sul (1 aposta) e São Paulo (20 apostas).