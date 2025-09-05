Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Abertas inscrições para concurso da PGE com salário de até R$ 36 mil; saiba quem pode se candidatar

Interessados podem se inscrever até 19 de setembro; vagas são para MT

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 07:21

PGE-MT abre concurso público  Crédito: Divulgação 

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (PGE-MT), que oferece 15 vagas para o cargo de Procurador do Estado, além de cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 37.745,52 durante o estágio probatório.

As inscrições devem ser realizadas até às 23h59 do dia 19 de setembro, exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora do certame.

A taxa de inscrição é de R$ 377,45, e pedidos de isenção podem ser feitos até esta sexta-feira (5), para candidatos que se enquadrem em condições previstas no edital, como doadores regulares de sangue, desempregados, pessoas com renda de até um salário mínimo e meio, voluntários da Justiça Eleitoral ou atuantes em tribunais do júri.

É necessário possuir diploma de bacharel em Direito, inscrição regular na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e comprovar, no mínimo, três anos de prática forense.

Edital da PGE-MT

Detalhes do edital da PGE-MT por Captura de tela
Detalhes do edital da PGE-MT por Captura de tela
Detalhes do edital da PGE-MT por Captura de tela
Detalhes do edital da PGE-MT por Captura de tela
Detalhes do edital da PGE-MT por Captura de tela
1 de 5
Detalhes do edital da PGE-MT por Captura de tela

São 15 vagas imediatas para Procurador do Estado substituto, com possibilidade de convocação de candidatos aprovados para cadastro de reserva. O cargo exige dedicação exclusiva e inclui atribuições de representação judicial e consultoria jurídica em nome do Estado. O edital prevê ações afirmativas para pessoas com deficiência, pretos e pardos.

O concurso será composto por quatro fases sucessivas:

  • Prova objetiva, de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório;

  • Três provas escritas dissertativas, aplicadas em dias consecutivos e turnos distintos, também eliminatórias e classificatórias;

  • Prova oral, de caráter eliminatório e classificatório;

  • Avaliação de títulos, apenas classificatória, considerando diplomas e documentos acadêmicos.

O resultado final está previsto para 22 de julho de 2026.

Além da remuneração inicial de R$ 37.745,52 durante o estágio probatório, os aprovados terão direito a gratificações e adicionais previstos na legislação estadual, além de progressão salarial ao longo da carreira.

Leia mais

Imagem - Emprego: Salvador oferece 186 vagas com salários de até R$ 5 mil nesta sexta (5)

Emprego: Salvador oferece 186 vagas com salários de até R$ 5 mil nesta sexta (5)

Imagem - Concursos na Bahia oferecem 637 vagas e salários de até R$ 31 mil; veja editais

Concursos na Bahia oferecem 637 vagas e salários de até R$ 31 mil; veja editais

Imagem - Salvador tem vagas para nível médio e superior com salários de até R$ 5 mil

Salvador tem vagas para nível médio e superior com salários de até R$ 5 mil

Resumo do cronograma

Inscrições: de 4 a 19 de setembro de 2025, pelo site da FCC.

Taxa de inscrição: R$ 377,45.

Pedidos de isenção: até 5 de setembro de 2025.

Prova objetiva: data prevista no edital.

Provas dissertativas, orais e títulos: em sequência, conforme cronograma.

Resultado final: 22 de julho de 2026.

Mais recentes

Imagem - Emprego: Salvador oferece 186 vagas com salários de até R$ 5 mil nesta sexta (5)

Emprego: Salvador oferece 186 vagas com salários de até R$ 5 mil nesta sexta (5)
Imagem - Conselho oferece salários de R$ 4,7 mil e VA de R$ 1,1 mil em vagas de concurso

Conselho oferece salários de R$ 4,7 mil e VA de R$ 1,1 mil em vagas de concurso
Imagem - Corpo de Bombeiros abre concurso com 544 vagas e salário de R$ 4.572,96

Corpo de Bombeiros abre concurso com 544 vagas e salário de R$ 4.572,96

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua