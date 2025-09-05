EMPREGO

Abertas inscrições para concurso da PGE com salário de até R$ 36 mil; saiba quem pode se candidatar

Interessados podem se inscrever até 19 de setembro; vagas são para MT

Esther Morais

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 07:21

PGE-MT abre concurso público Crédito: Divulgação

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (PGE-MT), que oferece 15 vagas para o cargo de Procurador do Estado, além de cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 37.745,52 durante o estágio probatório.

As inscrições devem ser realizadas até às 23h59 do dia 19 de setembro, exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora do certame.

A taxa de inscrição é de R$ 377,45, e pedidos de isenção podem ser feitos até esta sexta-feira (5), para candidatos que se enquadrem em condições previstas no edital, como doadores regulares de sangue, desempregados, pessoas com renda de até um salário mínimo e meio, voluntários da Justiça Eleitoral ou atuantes em tribunais do júri.

É necessário possuir diploma de bacharel em Direito, inscrição regular na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e comprovar, no mínimo, três anos de prática forense.

Edital da PGE-MT 1 de 5

São 15 vagas imediatas para Procurador do Estado substituto, com possibilidade de convocação de candidatos aprovados para cadastro de reserva. O cargo exige dedicação exclusiva e inclui atribuições de representação judicial e consultoria jurídica em nome do Estado. O edital prevê ações afirmativas para pessoas com deficiência, pretos e pardos.

O concurso será composto por quatro fases sucessivas:

Prova objetiva, de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório;

Três provas escritas dissertativas, aplicadas em dias consecutivos e turnos distintos, também eliminatórias e classificatórias;

Prova oral, de caráter eliminatório e classificatório;

Avaliação de títulos, apenas classificatória, considerando diplomas e documentos acadêmicos.

O resultado final está previsto para 22 de julho de 2026.

Além da remuneração inicial de R$ 37.745,52 durante o estágio probatório, os aprovados terão direito a gratificações e adicionais previstos na legislação estadual, além de progressão salarial ao longo da carreira.

Resumo do cronograma

Inscrições: de 4 a 19 de setembro de 2025, pelo site da FCC.

Taxa de inscrição: R$ 377,45.

Pedidos de isenção: até 5 de setembro de 2025.

Prova objetiva: data prevista no edital.

Provas dissertativas, orais e títulos: em sequência, conforme cronograma.