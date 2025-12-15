COMUNICAÇÃO

Projeto da Bracell Papéis Nordeste vence prêmio nacional da Aberje

Iniciativa premiada fortalece o acesso à informação e amplia o senso de pertencimento entre colaboradores

Donaldson Gomes

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 14:21

Iniciativa premiada fortalece o acesso à informação e amplia o senso de pertencimento Crédito: Divulgação

A Bracell Papéis Nordeste, com unidades na Bahia e Pernambuco, recebeu reconhecimento nacional ao vencer o Prêmio Aberje 2025, uma das mais importantes celebrações da comunicação corporativa no Brasil. A empresa foi destaque na categoria Público Interno, com o case “Comunica TV - Aqui o protagonista é você!”, projeto implantado em Feira de Santana e São Gonçalo dos Campos, na Bahia, e em Pombos, em Pernambuco. O resultado reforça a posição da companhia como referência em inovação e compromisso com o desenvolvimento contínuo de boas práticas alinhadas ao mercado.

A TV corporativa foi criada para ampliar o engajamento e o acesso à informação, adotando linguagem leve, valorizando a participação ativa do time e colocando os colaboradores em protagonistas dos conteúdos internos. Desde o seu lançamento em 2024, a iniciativa fortalece o entendimento sobre as operações industriais e consolida o senso de pertencimento entre os profissionais da Bracell Papéis Nordeste.

“Essa conquista demonstra que estamos alinhados às melhores práticas do setor e que investir em inovação e transparência na comunicação interna gera valor para toda a companhia. É um reconhecimento que nasce no Nordeste, mas que representa o compromisso integrado da Bracell em todo o país”, afirma Cíntia Liberato, gerente de Comunicação e Relações Institucionais da Bracell Nordeste.

Cíntia destaca ainda que, devido ao sucesso e à eficiência do formato, o projeto foi expandido este ano para a Bracell Bahia, com implantação nas unidades Industrial e Florestal, em Camaçari e Alagoinhas, além dos viveiros de Inhambupe e Entre Rios.

Além da conquista nacional, a Bracell também foi finalista e top 5 nacional na categoria Mídia Audiovisual, com a websérie “Sucesso Delas, do Jeito Delas”, e, na etapa Norte/Nordeste, recebeu o prêmio pela mesma produção. A série retrata a trajetória de seis mulheres inspiradoras que desempenham papéis essenciais nas operações da Bracell e da APRIL, empresas do grupo RGE, reforçando o compromisso com a valorização da diversidade e do protagonismo feminino.