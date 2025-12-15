EMPREGOS E SOLUÇÕES

A Latam abre vagas para comandantes e copilotos do novo Embraer E195-E2

Novo Embraer E195-E2 chega à frota em 2026 e LATAM oferece bônus de R$ 160 mil para comandantes em processo seletivo urgente

Carmen Vasconcelos

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 17:51

Profissionais serão admitidos a partir de fevereiro de 2026 e treinados antes da entrega dos primeiros E195-E2 à LATAM Airlines Brasil, prevista para o último trimestre de 2026 Crédito: Divulgação

A LATAM Airlines Brasil anuncia a abertura de um processo seletivo para preencher as primeiras vagas de Comandantes e Copilotos que irão operar o Embraer E195-E2, o mais novo modelo de aeronave que integrará a frota da companhia a partir do último trimestre de 2026. O novo avião visa otimizar e fortalecer a malha aérea da empresa.

As inscrições para as vagas estão abertas a partir desta segunda-feira, 15 de dezembro, e seguem até 4 de janeiro de 2026, devendo ser realizadas exclusivamente na página Trabalhe Conosco da LATAM.Os profissionais selecionados serão admitidos a partir de fevereiro de 2026 e receberão um atrativo bônus de contratação único:

Comandantes: R$ 160 mil

Copilotos: R$ 80 mil



Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil, destaca a solidez da carreira na empresa: “Com o investimento no E2, estamos ampliando ainda mais as oportunidades para quem quer ingressar em uma empresa líder do mercado brasileiro e que vem crescendo de maneira sustentável. A LATAM é a principal escolha para quem sonha alto e busca uma carreira pautada pelo respeito e transparência”.

Este novo processo seletivo reforça a posição da LATAM como a maior empregadora da aviação no Brasil, contando atualmente com mais de 22 mil funcionários, incluindo 2,3 mil pilotos e 5,2 mil comissários de voo.Nos últimos três anos, impulsionada pela expansão sustentável e aumento no número de voos, a LATAM:

Ampliou em 20% o seu quadro de tripulantes.

Registrou um crescimento de 46% nas movimentações e oportunidades internas de carreira.

Expande sua atuação para 59 aeroportos no Brasil, com planos de alcançar pelo menos 63 em 2026.

Requisitos e Qualificações