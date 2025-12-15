A Latam abre vagas para comandantes e copilotos do novo Embraer E195-E2

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carmen Vasconcelos
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 17:51
A LATAM Airlines Brasil anuncia a abertura de um processo seletivo para preencher as primeiras vagas de Comandantes e Copilotos que irão operar o Embraer E195-E2, o mais novo modelo de aeronave que integrará a frota da companhia a partir do último trimestre de 2026. O novo avião visa otimizar e fortalecer a malha aérea da empresa.
As inscrições para as vagas estão abertas a partir desta segunda-feira, 15 de dezembro, e seguem até 4 de janeiro de 2026, devendo ser realizadas exclusivamente na página Trabalhe Conosco da LATAM.Os profissionais selecionados serão admitidos a partir de fevereiro de 2026 e receberão um atrativo bônus de contratação único:
Comandantes: R$ 160 mil
Copilotos: R$ 80 mil
Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil, destaca a solidez da carreira na empresa: “Com o investimento no E2, estamos ampliando ainda mais as oportunidades para quem quer ingressar em uma empresa líder do mercado brasileiro e que vem crescendo de maneira sustentável. A LATAM é a principal escolha para quem sonha alto e busca uma carreira pautada pelo respeito e transparência”.
Este novo processo seletivo reforça a posição da LATAM como a maior empregadora da aviação no Brasil, contando atualmente com mais de 22 mil funcionários, incluindo 2,3 mil pilotos e 5,2 mil comissários de voo.Nos últimos três anos, impulsionada pela expansão sustentável e aumento no número de voos, a LATAM:
Ampliou em 20% o seu quadro de tripulantes.
Registrou um crescimento de 46% nas movimentações e oportunidades internas de carreira.
Expande sua atuação para 59 aeroportos no Brasil, com planos de alcançar pelo menos 63 em 2026.
Requisitos e Qualificações
A LATAM busca profissionais altamente qualificados, conforme os requisitos abaixo:
Comandante E195-E2: Experiência mínima de 5.000 horas de voo em linhas aéreas regulares (RBAC 121), sendo: 3.000 horas em aeronaves a jato e 500 horas como piloto em comando em aeronaves similares ou maiores que o E2.
ICAO 4 ou Superior válido, CMA válido, Passaporte brasileiro válido.
Essencial: Carteira válida E-JETS E1 e E2, ou experiência recente (últimos 3 anos).
Copiloto E195-E2:Experiência mínima de 500 horas totais de voo de avião.
Licença de Piloto Comercial de Avião, Habilitação IFR, Habilitação MLTE ou Tipo, CCT de PLA.
Essencial: Curso Superior Completo.
ICAO 4 ou Superior válido, CMA de primeira classe válido, Passaporte brasileiro válido.
Essencial: Carteira válida E-JETS E1 e E2, ou experiência recente (últimos 3 anos).