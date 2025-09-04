Salvador tem vagas para nível médio e superior com salários de até R$ 5 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 06:24
Salvador oferece 209 vagas de emprego e estágio com salários de até R$ 5 mil nesta quinta-feira (4). Os cargos são de nível médio ou superior e são mediados pelo Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm).
Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Agente de portaria
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Cabo de turma
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.900,00 + benefícios
5 vagas
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso.
Salário: R$1.655,50 + benefícios
3 vagas
Estoquista
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso.
Salário: R$1.661,94 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de depósito
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter disponibilidade para carregar peso.
Salário: R$1.581,00 + benefícios
15 vagas
Motorista carreteiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH E.
Salário: R$2.500,00 + benefícios
1 vaga
Contínuo
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.
Zona: Suburbana e região
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de máquina de lavar industrial (vaga temporária de 30 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Atendente de balcão
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com vendas, imprescindível ter disponibilidade para fazer carga e descarga; desejável experiência com embalagens, descartáveis, bobinas plásticas, atendimento ao público e atendimento telefônico.
Salário: R$1.801,00 + benefícios
1 vaga
Professor das séries iniciais (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência.
Salário: R$1.900,49 + benefícios
1 vaga
Professor de educação infantil (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência.
Salário: R$1.900,49 + benefícios
1 vaga
Costureira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.741,77 + benefícios
5 vagas
Garçom
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Açougueiro folguista
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
1 vaga
Ajudante de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar na Pituba.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Enfermeiro – UTI cardíaca (vaga temporária)
Requisitos: Ensino superior completo em Enfermagem, seis meses de experiência, ter Coren ativo e pós-graduação na área de UTI.
Salário: R$5.002,53 + benefícios
1 vaga
Recepcionista de hotel (vaga temporária de 60 dias)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de manutenção predial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Mecânico de manutenção de ar condicionado
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Consultor de vendas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter MEI ativo.
Salário: R$2.000,00 + benefícios
2 vagas
Ajudante de carga e descarga
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter experiência na área de material de construção; desejável ter CNH A e B.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
1 vaga
Cozinheiro de restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Coordenador de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência com A La Carte.
Salário: R$1.800,00 + benefícios
1 vaga
Técnico em enfermagem (Hemodinâmica)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter atuado na área de Hemodinâmica e Coren ativo.
Salário: R$3.297,32 + benefícios
1 vaga
Técnico em enfermagem (UTI cardíaca)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter atuado na área de UTI cardíaca e Coren ativo.
Salário: R$3.297,32 + benefícios
1 vaga
Técnico em enfermagem (Unidade de internação)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter atuado em unidade de internação e Coren ativo.
Salário: R$3.297,32 + benefícios
1 vaga
Técnico em enfermagem (Emergência geral)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter atuado em emergência geral e Coren ativo.
Salário: R$3.297,32 + benefícios
1 vaga
Técnico em enfermagem (UTI neonatal)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter atuado em UTI neonatal e Coren ativo.
Salário: R$3.297,32 + benefícios
1 vaga
Técnico em enfermagem (Alojamento conjunto – maternidade)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter atuado em alojamento conjunto – maternidade e Coren ativo.
Salário: R$3.297,32 + benefícios
1 vaga
Ajudante de serralheiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência, ter disponibilidade nas áreas de serralheria e soldagem.
Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Técnico em enfermagem (UTI geral)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter atuado em UTI geral e Coren ativo.
Salário: R$3.297,32 + benefícios
1 vaga
Atendente de padaria de fatiados
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para fechamento de loja.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Encarregado de limpeza
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.
Zona: Suburbana, Lapinha, Curuzu, Liberdade e Massaranduba
Salário: R$2.056,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso.
Zona: Suburbana, Lapinha, Curuzu, Liberdade e Massaranduba
Salário: R$1.530,00 + benefícios
10 vagas
Auxiliar de produção
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para residir em Araguari (MG).
Salário: R$1.670,00 + benefícios
40 vagas
Consultor de vendas (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para viajar e CNH B ativa.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Professor de música
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Serralheiro de alumínio
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$3.500,00 + benefícios
2 vagas
Serralheiro de ferro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.184,05 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de confeitaria
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Repositor de mercadoria (vaga de estágio)
Requisitos: Ensino médio incompleto, estar cursando o 2º ano à noite, sem experiência, ter disponibilidade para carga e descarga.
Salário: Bolsa de R$750,00 + benefícios
1 vaga
Atendente de prevenção e perdas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Mecânico alinhador
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter CNH B.
Salário: R$1.576,00 + benefícios
2 vagas
Mecânico de veículo
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter CNH B; desejável curso na área.
Salário: R$1.578,00 + benefícios
2 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e informática intermediária.
Salário: A combinar + benefícios
40 vagas
Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, faixa etária de 18 a 21 anos.
Salário: Bolsa R$784,44 + transporte
20 vagas
Garçom (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
5 vagas
Steward (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com atendimento ao público.
Salário: R$1.570,00 + benefícios
5 vagas
Ajudante de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Operador de caixa (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Repositor de mercadorias (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar nos turnos tarde e noite.
Zona: Suburbana
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Operador de telemarketing receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.546,35 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável experiência na área hospitalar.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga