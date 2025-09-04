EMPREGO

Salvador tem vagas para nível médio e superior com salários de até R$ 5 mil

Oportunidades são mediadas pelo Simm

Esther Morais

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 06:24

Enfermeira Crédito: Pikisuperstar/Freepik

Salvador oferece 209 vagas de emprego e estágio com salários de até R$ 5 mil nesta quinta-feira (4). Os cargos são de nível médio ou superior e são mediados pelo Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm).

Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira as vagas:

Agente de portaria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Cabo de turma

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.900,00 + benefícios

5 vagas

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso.

Salário: R$1.655,50 + benefícios

3 vagas

Estoquista

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso.

Salário: R$1.661,94 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de depósito

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter disponibilidade para carregar peso.

Salário: R$1.581,00 + benefícios

15 vagas

Motorista carreteiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH E.

Salário: R$2.500,00 + benefícios

1 vaga

Contínuo

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Zona: Suburbana e região

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de máquina de lavar industrial (vaga temporária de 30 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Atendente de balcão

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com vendas, imprescindível ter disponibilidade para fazer carga e descarga; desejável experiência com embalagens, descartáveis, bobinas plásticas, atendimento ao público e atendimento telefônico.

Salário: R$1.801,00 + benefícios

1 vaga

Professor das séries iniciais (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência.

Salário: R$1.900,49 + benefícios

1 vaga

Professor de educação infantil (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência.

Salário: R$1.900,49 + benefícios

1 vaga

Costureira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.741,77 + benefícios

5 vagas

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Açougueiro folguista

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

1 vaga

Ajudante de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar na Pituba.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Enfermeiro – UTI cardíaca (vaga temporária)

Requisitos: Ensino superior completo em Enfermagem, seis meses de experiência, ter Coren ativo e pós-graduação na área de UTI.

Salário: R$5.002,53 + benefícios

1 vaga

Recepcionista de hotel (vaga temporária de 60 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de manutenção predial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Mecânico de manutenção de ar condicionado

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Consultor de vendas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter MEI ativo.

Salário: R$2.000,00 + benefícios

2 vagas

Ajudante de carga e descarga

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter experiência na área de material de construção; desejável ter CNH A e B.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

1 vaga

Cozinheiro de restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Coordenador de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência com A La Carte.

Salário: R$1.800,00 + benefícios

1 vaga

Técnico em enfermagem (Hemodinâmica)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter atuado na área de Hemodinâmica e Coren ativo.

Salário: R$3.297,32 + benefícios

1 vaga

Técnico em enfermagem (UTI cardíaca)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter atuado na área de UTI cardíaca e Coren ativo.

Salário: R$3.297,32 + benefícios

1 vaga

Técnico em enfermagem (Unidade de internação)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter atuado em unidade de internação e Coren ativo.

Salário: R$3.297,32 + benefícios

1 vaga

Técnico em enfermagem (Emergência geral)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter atuado em emergência geral e Coren ativo.

Salário: R$3.297,32 + benefícios

1 vaga

Técnico em enfermagem (UTI neonatal)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter atuado em UTI neonatal e Coren ativo.

Salário: R$3.297,32 + benefícios

1 vaga

Técnico em enfermagem (Alojamento conjunto – maternidade)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter atuado em alojamento conjunto – maternidade e Coren ativo.

Salário: R$3.297,32 + benefícios

1 vaga

Ajudante de serralheiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência, ter disponibilidade nas áreas de serralheria e soldagem.

Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Técnico em enfermagem (UTI geral)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter atuado em UTI geral e Coren ativo.

Salário: R$3.297,32 + benefícios

1 vaga

Atendente de padaria de fatiados

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para fechamento de loja.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Encarregado de limpeza

Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.

Zona: Suburbana, Lapinha, Curuzu, Liberdade e Massaranduba

Salário: R$2.056,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso.

Zona: Suburbana, Lapinha, Curuzu, Liberdade e Massaranduba

Salário: R$1.530,00 + benefícios

10 vagas

Auxiliar de produção

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para residir em Araguari (MG).

Salário: R$1.670,00 + benefícios

40 vagas

Consultor de vendas (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para viajar e CNH B ativa.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Professor de música

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Serralheiro de alumínio

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$3.500,00 + benefícios

2 vagas

Serralheiro de ferro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.184,05 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de confeitaria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Repositor de mercadoria (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino médio incompleto, estar cursando o 2º ano à noite, sem experiência, ter disponibilidade para carga e descarga.

Salário: Bolsa de R$750,00 + benefícios

1 vaga

Atendente de prevenção e perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Mecânico alinhador

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter CNH B.

Salário: R$1.576,00 + benefícios

2 vagas

Mecânico de veículo

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter CNH B; desejável curso na área.

Salário: R$1.578,00 + benefícios

2 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e informática intermediária.

Salário: A combinar + benefícios

40 vagas

Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, faixa etária de 18 a 21 anos.

Salário: Bolsa R$784,44 + transporte

20 vagas

Garçom (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

5 vagas

Steward (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com atendimento ao público.

Salário: R$1.570,00 + benefícios

5 vagas

Ajudante de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Operador de caixa (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Repositor de mercadorias (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar nos turnos tarde e noite.

Zona: Suburbana

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.546,35 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável experiência na área hospitalar.

Salário: R$1.518,00 + benefícios