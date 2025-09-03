Acesse sua conta
PM-SP abre concurso com 2.200 vagas e salário inicial de R$ 5 mil

Inscrições abrem na próxima segunda-feira (8)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 11:08

PM-SP abre vaga para concurso
PM-SP abre vaga para concurso Crédito: Governo do Estado de SP

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM-SP) publicou o edital do concurso que oferece 2.200 vagas para o cargo de Soldado PM de 2ª Classe, com salário inicial de R$ 5.055,53 após o curso de formação. 

As inscrições estarão abertas a partir das 10h da próxima segunda-feira (8) até as 23h59 do dia 23 de outubro e devem ser realizadas pelo site da Vunesp, responsável por organizar o certame. 

Concurso PM-SP

Detalhes do edital da PM-SP

A taxa de inscrição é de R$ 85,00, com pagamento até 24 de outubro. A possibilidade de isenção da taxa é nas seguintes condições:

Isenção total: para candidatos doadores de sangue que comprovem pelo menos três doações nos últimos 12 meses.

Isenção parcial (50%): para estudantes regularmente matriculados no ensino médio, curso pré-vestibular ou superior, que recebam até dois salários mínimos ou estejam desempregados.

Para se inscrever, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos: ser brasileiro, ter entre 17 e 30 anos, estatura mínima de 1,55 m para mulheres e 1,60 m para homens, ensino médio completo, habilitação mínima categoria B, não possuir tatuagens que atentem contra os valores éticos da PM, além de aptidão física, higidez mental e perfil psicológico compatível com o cargo.

O concurso será composto pelas seguintes etapas: prova objetiva e dissertativa (eliminatórias e classificatórias), com aplicação no dia 30 de novembro em 51 cidades de São Paulo e algumas capitais de outros estados e teste de aptidão física (TAF) com corrida, flexões, resistência abdominal e barra fixa. Haverá ainda exames de saúde e psicológicos, avaliação de conduta social, reputação e idoneidade e análise de documentos.

A prova objetiva terá questões de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais, Noções de Informática e Noções de Administração Pública. A prova dissertativa consistirá na redação de um texto dissertativo em prosa, aplicada no mesmo dia da prova objetiva, com duração total de 5 horas.

O salário inicial de R$ 5.055,53 é composto pelo padrão (R$ 2.134,93), acrescido do Regime Especial de Trabalho Policial (R$ 2.134,93) e insalubridade (R$ 785,67). 

Para ler o edital completo, clique aqui. 

