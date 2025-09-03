OPORTUNIDADE

Emprego: Salvador tem vagas abertas com salários que chegam a R$ 5,3 mil nesta quarta (3)

Cargos são de nível médio e superior

Esther Morais

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 06:23

Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 202 vagas de emprego e estágio com salários de até R$ 5,3 mil em Salvador para esta quarta-feira (3).

Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Áreas com maiores salários no Simm 1 de 5

Confira as vagas:

Ajudante de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar na Pituba.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Recepcionista de hotel (vaga temporária de 60 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de manutenção predial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Mecânico de manutenção de ar condicionado

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Consultor de vendas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisito imprescindível: ter MEI (Microempreendedor Individual) ativo.

Salário: R$2.000,00 + benefícios

2 vagas

Ajudante de carga e descarga

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência na área de material de construção, desejável CNH A e B.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

1 vaga

Cozinheiro de restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Coordenador de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter experiência com A La Carte.

Salário: R$1.800,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

2 vagas

Fisioterapeuta

Requisitos: Ensino superior completo em Fisioterapia, seis meses de experiência, ter trabalhado na área de UTI, CREFITO ativo.

Salário: R$5.352,71 + benefícios

1 vaga

Técnico em enfermagem (Hemodinâmica)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência em Hemodinâmica e COREN ativo.

Salário: R$3.297,32 + benefícios

1 vaga

Técnico em enfermagem (UTI Cardíaca)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência em UTI Cardíaca e COREN ativo.

Salário: R$3.297,32 + benefícios

1 vaga

Técnico em enfermagem (Unidade de Internação)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência em Unidade de Internação e COREN ativo.

Salário: R$3.297,32 + benefícios

1 vaga

Técnico em enfermagem (Emergência Geral)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência em Emergência Geral e COREN ativo.

Salário: R$3.297,32 + benefícios

1 vaga

Técnico em enfermagem (UTI Neonatal)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência em UTI Neonatal e COREN ativo.

Salário: R$3.297,32 + benefícios

1 vaga

Técnico em enfermagem (Alojamento Conjunto – Maternidade)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência em Alojamento Conjunto – Maternidade e COREN ativo.

Salário: R$3.297,32 + benefícios

1 vaga

Ajudante de serralheiro ou ajudante de soldador

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência, vaga para moradores de Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de depósito

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

2 vagas

Técnico em enfermagem (UTI Geral)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência em UTI Geral e COREN ativo.

Salário: R$3.297,32 + benefícios

1 vaga

Empregada doméstica (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível preparo das refeições, limpeza da casa, lavar e passar roupas, disponibilidade de horário.

Salário: R$1.600,00 + benefícios

1 vaga

Atendente de padaria de fatiados

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível disponibilidade para fechamento de loja.

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Encarregado de limpeza

Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.

Zona: Suburbana, Lapinha, Curuzu, Liberdade e Massaranduba

Salário: R$2.056,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso.

Zona: Suburbana, Lapinha, Curuzu, Liberdade e Massaranduba

Salário: R$1.530,00 + benefícios

10 vagas

Auxiliar de produção

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para residir em Araguari (MG).

Salário: R$1.670,00 + benefícios

70 vagas

Chefe de funilaria e pintura

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar administrativo (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior cursando Administração a partir do 4º semestre, sem experiência, disponibilidade para estagiar no turno matutino, boa comunicação, perfil com escuta ativa, afinidade com projetos sociais, conhecimento em Excel e PowerPoint.

Bolsa: R$709,31 + transporte

4 vagas

Recepcionista de salão de beleza (vaga de jovem aprendiz do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio incompleto (cursando a partir do 1º ano à noite), sem experiência, imprescindível habilidade com redes sociais, disponibilidade para trabalhar à tarde, idade entre 18 e 23 anos (Lei do Aprendiz).

Salário: R$759,00 + benefícios

1 vaga

Promotor de vendas (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Zona: Suburbana e Simões Filho

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Atendente comercial (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Zona: Suburbana e Simões Filho

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Consultor de vendas (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para viajar, imprescindível CNH B.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Professor de música

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Preparador de pintura automotivo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Serralheiro de alumínio

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$3.500,00 + benefícios

2 vagas

Serralheiro de ferro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.184,05 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de confeitaria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Repositor de mercadorias (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino médio incompleto (cursando 2º ano à noite), sem experiência, disponibilidade para carga e descarga.

Bolsa: R$750,00 + benefícios

1 vaga

Atendente de prevenção e perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Analista de qualidade

Requisitos: Ensino superior em Administração, Gestão de Qualidade ou áreas afins, seis meses de experiência, imprescindível conhecimento em ISO 9001 e sistema SGI.

Salário: R$3.526,71 + benefícios

1 vaga

Mecânico alinhador

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, CNH B.

Salário: R$1.576,00 + benefícios

2 vagas

Mecânico de veículos

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, CNH B, desejável curso na área.

Salário: R$1.578,00 + benefícios

2 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e informática intermediária.

Salário: A combinar + benefícios

40 vagas

Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, idade entre 18 e 21 anos (Lei do Aprendiz).

Bolsa: R$784,44 + transporte

20 vagas

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Operador de caixa (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Repositor de mercadorias (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar nos turnos da tarde e noite.

Zona: Suburbana

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.546,35 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável experiência na área hospitalar.

Salário: R$1.518,00 + benefícios