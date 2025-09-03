Emprego: Salvador tem vagas abertas com salários que chegam a R$ 5,3 mil nesta quarta (3)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 06:23
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 202 vagas de emprego e estágio com salários de até R$ 5,3 mil em Salvador para esta quarta-feira (3).
Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Áreas com maiores salários no Simm
Ajudante de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar na Pituba.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Recepcionista de hotel (vaga temporária de 60 dias)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de manutenção predial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Mecânico de manutenção de ar condicionado
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Consultor de vendas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisito imprescindível: ter MEI (Microempreendedor Individual) ativo.
Salário: R$2.000,00 + benefícios
2 vagas
Ajudante de carga e descarga
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência na área de material de construção, desejável CNH A e B.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
1 vaga
Cozinheiro de restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Coordenador de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter experiência com A La Carte.
Salário: R$1.800,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
2 vagas
Fisioterapeuta
Requisitos: Ensino superior completo em Fisioterapia, seis meses de experiência, ter trabalhado na área de UTI, CREFITO ativo.
Salário: R$5.352,71 + benefícios
1 vaga
Técnico em enfermagem (Hemodinâmica)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência em Hemodinâmica e COREN ativo.
Salário: R$3.297,32 + benefícios
1 vaga
Técnico em enfermagem (UTI Cardíaca)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência em UTI Cardíaca e COREN ativo.
Salário: R$3.297,32 + benefícios
1 vaga
Técnico em enfermagem (Unidade de Internação)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência em Unidade de Internação e COREN ativo.
Salário: R$3.297,32 + benefícios
1 vaga
Técnico em enfermagem (Emergência Geral)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência em Emergência Geral e COREN ativo.
Salário: R$3.297,32 + benefícios
1 vaga
Técnico em enfermagem (UTI Neonatal)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência em UTI Neonatal e COREN ativo.
Salário: R$3.297,32 + benefícios
1 vaga
Técnico em enfermagem (Alojamento Conjunto – Maternidade)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência em Alojamento Conjunto – Maternidade e COREN ativo.
Salário: R$3.297,32 + benefícios
1 vaga
Ajudante de serralheiro ou ajudante de soldador
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência, vaga para moradores de Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de depósito
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
2 vagas
Técnico em enfermagem (UTI Geral)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência em UTI Geral e COREN ativo.
Salário: R$3.297,32 + benefícios
1 vaga
Empregada doméstica (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível preparo das refeições, limpeza da casa, lavar e passar roupas, disponibilidade de horário.
Salário: R$1.600,00 + benefícios
1 vaga
Atendente de padaria de fatiados
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível disponibilidade para fechamento de loja.
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Encarregado de limpeza
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.
Zona: Suburbana, Lapinha, Curuzu, Liberdade e Massaranduba
Salário: R$2.056,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso.
Zona: Suburbana, Lapinha, Curuzu, Liberdade e Massaranduba
Salário: R$1.530,00 + benefícios
10 vagas
Auxiliar de produção
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para residir em Araguari (MG).
Salário: R$1.670,00 + benefícios
70 vagas
Chefe de funilaria e pintura
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar administrativo (vaga de estágio)
Requisitos: Ensino superior cursando Administração a partir do 4º semestre, sem experiência, disponibilidade para estagiar no turno matutino, boa comunicação, perfil com escuta ativa, afinidade com projetos sociais, conhecimento em Excel e PowerPoint.
Bolsa: R$709,31 + transporte
4 vagas
Recepcionista de salão de beleza (vaga de jovem aprendiz do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio incompleto (cursando a partir do 1º ano à noite), sem experiência, imprescindível habilidade com redes sociais, disponibilidade para trabalhar à tarde, idade entre 18 e 23 anos (Lei do Aprendiz).
Salário: R$759,00 + benefícios
1 vaga
Promotor de vendas (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Zona: Suburbana e Simões Filho
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Atendente comercial (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Zona: Suburbana e Simões Filho
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Consultor de vendas (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para viajar, imprescindível CNH B.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Professor de música
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Preparador de pintura automotivo
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Serralheiro de alumínio
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$3.500,00 + benefícios
2 vagas
Serralheiro de ferro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.184,05 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de confeitaria
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Repositor de mercadorias (vaga de estágio)
Requisitos: Ensino médio incompleto (cursando 2º ano à noite), sem experiência, disponibilidade para carga e descarga.
Bolsa: R$750,00 + benefícios
1 vaga
Atendente de prevenção e perdas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Analista de qualidade
Requisitos: Ensino superior em Administração, Gestão de Qualidade ou áreas afins, seis meses de experiência, imprescindível conhecimento em ISO 9001 e sistema SGI.
Salário: R$3.526,71 + benefícios
1 vaga
Mecânico alinhador
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, CNH B.
Salário: R$1.576,00 + benefícios
2 vagas
Mecânico de veículos
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, CNH B, desejável curso na área.
Salário: R$1.578,00 + benefícios
2 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e informática intermediária.
Salário: A combinar + benefícios
40 vagas
Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, idade entre 18 e 21 anos (Lei do Aprendiz).
Bolsa: R$784,44 + transporte
20 vagas
Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Operador de caixa (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Repositor de mercadorias (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar nos turnos da tarde e noite.
Zona: Suburbana
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Operador de telemarketing receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.546,35 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável experiência na área hospitalar.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga