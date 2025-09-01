Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tribunal de Justiça abre concurso com salários de até R$ 9,5 mil; veja como se inscrever

Vagas são em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 10:56

Fachada do Palácio da Justiça de São Paulo
Fachada do Palácio da Justiça de São Paulo Crédito: Antonio Carreta/TJSP

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) publicou o edital nº 03/2025 para concurso público que oferece 10 vagas para o cargo de Contador Judiciário na Comarca da Capital. A remuneração é de R$ 9.536,23, acrescida de auxílios para alimentação, saúde e transporte, com jornada de 40 horas semanais.

Os interessados poderão se inscrever de 8 de setembro a 10 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site da Vunesp, banca organizadora do certame. A taxa de participação é de R$ 96,00, com prazo para pagamento até 13 de outubro. Há possibilidade de solicitação de redução de 50% da taxa para estudantes e pessoas de baixa renda, conforme regras do edital.

Para concorrer, é necessário possuir diploma de ensino superior em Ciências Contábeis e registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade (CRC-SP). Além disso, o candidato deve ter no mínimo 18 anos na data da posse, estar em dia com as obrigações eleitorais e, se for o caso, com o serviço militar, além de não possuir condenações criminais ou por improbidade administrativa.

Concurso TJ-SP

Confira detalhes do edital do TJ-SP por Captura de tela
Confira detalhes do edital do TJ-SP por Captura de tela
Confira detalhes do edital do TJ-SP por Captura de tela
Confira detalhes do edital do TJ-SP por Captura de tela
Confira detalhes do edital do TJ-SP por Captura de tela
1 de 5
Confira detalhes do edital do TJ-SP por Captura de tela

O concurso será realizado em duas fases:

  • Primeira etapa: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 80 questões de múltipla escolha. A aplicação está prevista para 14 de dezembro de 2025, no período da tarde, na cidade de São Paulo.

  • Segunda etapa: prova de títulos, heteroidentificação para candidatos que concorrem às vagas destinadas a negros e indígenas, e perícia biopsicossocial para candidatos com deficiência.

As provas objetivas serão divididas em dois blocos:

  • Bloco I (Conhecimentos Gerais): Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Matemática Financeira, Estatística e Informática.

  • Bloco II (Conhecimentos Específicos): Administração Financeira, Contabilidade Geral e Avançada, Contabilidade Pública, Direito Administrativo, Constitucional e Tributário, Legislações Específicas e Auditoria.

Além do salário base, os aprovados contarão com auxílio-alimentação, auxílio-saúde e auxílio-transporte.

Leia mais

Imagem - TJ abre inscrições para concurso de nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

TJ abre inscrições para concurso de nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Concursos para Polícia Civil têm mais de 3 mil vagas e salários que chegam a R$ 26,9 mil

Concursos para Polícia Civil têm mais de 3 mil vagas e salários que chegam a R$ 26,9 mil

Mais recentes

Imagem - Assembleia Legislativa anuncia concurso público com mais de 100 vagas e salários de até R$ 14 mil

Assembleia Legislativa anuncia concurso público com mais de 100 vagas e salários de até R$ 14 mil
Imagem - Braskem abre inscrições para programa de estágio com vagas para universitários e técnicos

Braskem abre inscrições para programa de estágio com vagas para universitários e técnicos
Imagem - TJ abre inscrições para concurso de nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

TJ abre inscrições para concurso de nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua