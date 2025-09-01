EMPREGO

Tribunal de Justiça abre concurso com salários de até R$ 9,5 mil; veja como se inscrever

Vagas são em São Paulo

Esther Morais

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 10:56

Fachada do Palácio da Justiça de São Paulo Crédito: Antonio Carreta/TJSP

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) publicou o edital nº 03/2025 para concurso público que oferece 10 vagas para o cargo de Contador Judiciário na Comarca da Capital. A remuneração é de R$ 9.536,23, acrescida de auxílios para alimentação, saúde e transporte, com jornada de 40 horas semanais.

Os interessados poderão se inscrever de 8 de setembro a 10 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site da Vunesp, banca organizadora do certame. A taxa de participação é de R$ 96,00, com prazo para pagamento até 13 de outubro. Há possibilidade de solicitação de redução de 50% da taxa para estudantes e pessoas de baixa renda, conforme regras do edital.

Para concorrer, é necessário possuir diploma de ensino superior em Ciências Contábeis e registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade (CRC-SP). Além disso, o candidato deve ter no mínimo 18 anos na data da posse, estar em dia com as obrigações eleitorais e, se for o caso, com o serviço militar, além de não possuir condenações criminais ou por improbidade administrativa.

O concurso será realizado em duas fases:

Primeira etapa: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 80 questões de múltipla escolha. A aplicação está prevista para 14 de dezembro de 2025, no período da tarde, na cidade de São Paulo.

Segunda etapa: prova de títulos, heteroidentificação para candidatos que concorrem às vagas destinadas a negros e indígenas, e perícia biopsicossocial para candidatos com deficiência.

As provas objetivas serão divididas em dois blocos:

Bloco I (Conhecimentos Gerais): Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Matemática Financeira, Estatística e Informática.

Bloco II (Conhecimentos Específicos): Administração Financeira, Contabilidade Geral e Avançada, Contabilidade Pública, Direito Administrativo, Constitucional e Tributário, Legislações Específicas e Auditoria.